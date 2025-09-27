Papież odwiedzi Częstochowę? Jest zaproszenie

Abp Depo przewodniczy grupie pielgrzymkowej archidiecezji częstochowskiej, która przybyła do Rzymu z okazji jubileuszu 100-lecia erygowania archidiecezji oraz Roku Jubileuszowego. Jak informuje tygodnik "Niedziela", po audiencji jubileuszowej Leona XIV na Placu Świętego Piotra arcybiskup przekazał Papieżowi osobisty list, w którym wyraził wdzięczność oraz zapewnił o modlitwie całej archidiecezji we wszystkich intencjach Ojca Świętego.

Papież wyraził nadzieję na przyjazd do Polski

W liście znalazło się także zaproszenie dla Papieża do odwiedzenia Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze. Jak czytamy na portalu "Niedzieli", Papież przyjął z radością zaproszenie, wyrażając nadzieję na przyjazd do Polski.

– Z racji naszej pielgrzymki w rocznicę stulecia ustanowienia naszej diecezji, chcemy przekazać także Ojcu Świętemu dar w postaci kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – powiedział Vatican News abp Wacław Depo. – Będzie to dla nas szczególne oznakowanie naszej trasy i zapewnienie Ojca Świętego o naszej codziennej modlitwie, zwłaszcza na Jasnej Górze o godzinie 16.30 w czasie Mszy świętej i na Apelach Jasnogórskich każdego dnia – powiedział arcybiskup.

250 pielgrzymów z archidiecezji częstochowskiej

Dodał, że na dziękczynną pielgrzymkę jubileuszową do Rzymu przybyło około 250 osób z archidiecezji, w tym księża, osoby konsekrowane i świeccy.

– Jesteśmy tu jako pielgrzymi nadziei. Cieszymy się ze spotkania z Ojcem Świętym i uzyskania jego błogosławieństwa – powiedział Vatican News abp Depo.

Na początku września papież Leon XIV prosił Polaków, by pamiętali w modlitwie o wszystkich regionach świata, które są dotknięte wojną, a w szczególności o żyjących tam dzieciach. Przypomniał, że dziś przypada Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny.

Oto pełna treść papieskiego pozdrowienia do polskich pielgrzymów: "Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dzisiaj, obchodzicie Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny, symbolicznie upamiętniający ich cierpienia oraz ich wkład w odbudowę Polski po II wojnie światowej. Pamiętajcie w modlitwie i w projektach humanitarnych również o dzieciach Ukrainy, Gazy i innych regionów świata dotkniętych wojną. Polecam was oraz cierpiące dziś dzieci, opiece Maryi, Królowej Pokoju, i z serca błogosławię".

