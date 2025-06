Komisja ds. pedofilii w Kościele. Prymas Polski "zakończył działalność"

Podczas 401. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Katowicach biskupi zapoznali się z aktualnym stanem prac nad powołaniem Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce.

Jak poinformowano, prymas Polski abp. Wojciech Polak nie będzie już odpowiedzialny za tworzenie komisji ds. pedofilii. Nowym przewodniczącym tej komisji został biskup gliwicki Sławomir Oder.

"Biskupi zapoznali się z aktualnym stanem prac nad powołaniem Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich. Przedstawione zostały kolejne uwagi dotyczące dalszego procedowania nad jej statutem i zasadami funkcjonowania. Biskupi wyrażają wdzięczność Księdzu Prymasowi abp. Wojciechowi Polakowi i kierowanemu przez niego Zespołowi, który zakończył swoją działalność, za przygotowanie konkretnych fundamentów do kolejnego etapu prac. Zebranie Plenarne zdecydowało o powołaniu Zespołu ds. opracowania dokumentów dotyczących funkcjonowania Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych. Jego przewodniczącym został wybrany bp Sławomir Oder" – czytamy w komunikacie, który pojawił się na stronie Episkopatu.

Episkopat o bieżących sprawach Kościoła w Polsce

401. zebranie plenarne KEP odbyło się w stolicy Górnego Śląska w związku ze 100-leciem powstania Archidiecezji Katowickiej. Główne uroczystości jubileuszowe miały miejsce w Archikatedrze Chrystusa Króla pod przewodnictwem legata papieskiego kard. Kazimierza Nycza.

Członkowie Konferencji Episkopatu Polski pogratulowali wyboru papieżowi Leonowi XIV oraz zapewnili go o modlitewnym wsparciu w jego "trudnej misji" dla Kościoła powszechnego.

Jednym z głównych tematów spotkania była kwestia zmian w nauczaniu religii w szkołach. Biskupi kolejny raz potwierdzili, że "sprzeciwiają się działaniom podejmowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ograniczającym i utrudniającym nauczanie religii w szkołach". Oczekują na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny wniosku zaskarżającego zmiany wprowadzające redukcję wymiaru godzin lekcji religii oraz ich umieszczanie w planie bezpośrednio przed lub po zajęciach obowiązkowych. Biskupi podjęli także dyskusję nad nowym programem nauczania religii dostosowanym do zaistniałej sytuacji.

