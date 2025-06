Biskupi: Katecheza parafialna potrzebuje charyzmatycznych duszpasterzy

Trzeba szukać takich ludzi, którzy świadectwem swojego życia będą budzić zaufanie w młodym pokoleniu – powiedział KAI w Katowicach bp Marek Mendyk, były przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Stan prac nad wytycznymi w sprawie katechezy parafialnej jest jednym z tematów 401. zebrania plenarnego Episkopatu w Katowicach. Powstające opracowanie zakłada objęcie katechezą zarówno dzieci, jak i młodzieży oraz dorosłych.

Biskupi rozmawiali na te tematy w grupach, a po zakończeniu dyskusji o jej efektach opowiedział KAI bp Marek Mendyk, były przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Katecheza parafialna potrzebuje charyzmatycznych duszpasterzy

Zespół ds. katechezy parafialnej pod przewodnictwem bp. Artura Ważnego chce zaproponować pięć podstawowych typów katechezy parafialnej. Pierwsze trzy są związane z sakramentami: chrztu, pierwszej komunii i bierzmowania, dotyczą więc dzieci i młodzieży. Dwa pozostałe to katechezy dorosłych. Pierwszy typ obejmowałby wymiar liturgiczny, moralny, duchowy, doktrynalny, społeczny, kulturalny i biblijny. Drugi to katecheza kerygmatyczna, która byłaby szczególnie adresowana do tych, którzy jeszcze nie doszli do osobistego przeżycia wiary.

– Katechezę parafialną trzeba rozumieć jako integralną część tego, co robimy w szkole. Nie mogą to być różne od siebie rzeczywistości. O ile nauczanie religii w szkole ma charakter preewangelizacyjny, gdzie głosimy kerygmat, a więc to pierwsze, podstawowe nauczanie wiary, o tyle katecheza parafialna powinna prowadzić do liturgii – powiedział KAI bp Marek Mendyk.

Jak dodał, jeśli katecheza parafialna będzie związana tylko z przekazem treści, to siłą rzeczy nie będzie skuteczna, a więc nie poprowadzi do liturgii, a tym samym nie będzie wprowadzać do pełnego udziału w życiu Kościoła.

Katecheza parafialna od strony organizacyjnej, metodycznej i treściowej nie może być prowadzona w taki sam sposób jak lekcje religii w szkole – przypomniał bp Mendyk. Cele tej katechezy – wyznaczone w dokumentach Kościoła – są konkretne: wychowanie do poznania wiary, wprowadzenie we wspólnotę Kościoła, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wspólnotę, wychowanie moralne, wiedza o liturgii oraz kształtowanie ducha misji.

Nauczyciele wiary muszą umieć odnaleźć się w bardzo zmiennej rzeczywistości

Biskupi stwierdzili też, że aby katecheza parafialna była skuteczna, potrzebni do jej prowadzenia są charyzmatyczni duszpasterze i katecheci. Trzeba szukać takich ludzi, którzy świadectwem swojego życia będą budzić zaufanie, a przy tym będą dla młodego pokolenia przewodnikami wiary – dodał biskup świdnicki.

Takich charyzmatycznych postaci można i trzeba szukać m.in. w różnych katolickich wspólnotach, jak Droga Neokatechumenalna, Domowy Kościół czy Ruch Światło-Życie. – Trzeba sięgać po tych, którzy są już w Kościele ugruntowani i odkryli już w nim swoje miejsce a są gotowi się zaangażować – powiedział bp Mendyk.

Zespół ds. katechezy parafialnej prowadzi swoje prace w ścisłym porozumieniu z zespołem roboczym ds. kontaktów z rządem w sprawie lekcji religii w szkole, który tworzy ramy programowe lekcji religii w szkole. Zespołem tym kieruje bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

– Nie wiemy co będzie za pół roku czy rok, obecna rzeczywistość jest bardzo zmienna, ale jako nauczyciele wiary musimy umieć się w niej odnaleźć. Musimy też umieć motywować uczniów, młodzież. Wybrzmiała zatem potrzeba, aby lekcja religii była bardziej atrakcyjna. Ponawiamy stale apel do nauczycieli religii, aby nie szczędzili swoich talentów, zaangażowania i sił, żeby te lekcje miały rzeczywiście swój blask i urok. Tu też potrzeba charyzmatycznych nauczycieli i jest ich sporo – powiedział bp Mendyk.

Jak dodał, jeśli gdzieś jeszcze młodzież zostaje specjalnie na ostatnią, siódmą czy ósmą godzinę lekcyjną, aby wziąć udział w lekcji religii, to "tylko dlatego, że spotykają się z życzliwością, otwartością i zrozumieniem swoich nauczycieli i przewodników wiary".

Biskupi zauważyli też problem dotyczący uczniów, którzy nie chodzą na lekcje religii dlatego, że nie mają już w szkole takiej możliwości – jest ona organizowana najczęściej na ostatniej godzinie lekcyjnej, a oni muszą zdążyć na powrotny transport do domu. Dotyczy to zwłaszcza małych miejscowości i terenów wiejskich. – W związku z tym jest zachęta, aby organizować dla nich w parafiach jakąś formę pomocy w duchowym wzrastaniu – dodał bp Mendyk.

Biskupi podczas pracy w grupach na tematach katechezy i lekcji religii rozmawiali też o wspieraniu samych katechetów świeckich, którzy od początku zmian dokonywanych przez MEN przeciwko nim protestowali. – Czynimy to, co możliwe, aby ich ochronić i umożliwić kontynuację pracy. Ten ruch powszechnego wsparcia dla nauczycieli religii jest bardzo widoczny. Chcemy, aby w katechezie zostawali najlepsi i nie rozgraniczamy ich tu na duchownych i świeckich. Patrzymy natomiast na ich zaangażowanie, kompetencje i wrażliwość wiary oraz zdolność budowania relacji – zapewnił bp Marek Mendyk.

