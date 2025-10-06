Koniec z monopolem. Watykan diametralnie zmienia politykę finansową

W ogłoszonym w poniedziałek reskrypcie zezwolił, by Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej mogła – oprócz Instytutu Dzieł Religijnych, czyli banku watykańskiego – korzystać także z usług zagranicznych instytucji finansowych, jeśli okaże się to "bardziej efektywne lub wygodne".

Leon XIV odwraca przepisy ustanowione przez Franciszka

Decyzja odwraca przepisy wprowadzone w 2022 roku przez papieża Franciszka, który nakazał przeniesienie wszystkich aktywów Stolicy Apostolskiej do IOR. Ówczesne restrykcje były odpowiedzią na skandal związany z kontrowersyjnymi inwestycjami Sekretariatu Stanu i miały wzmocnić kontrolę nad finansami Kościoła.

Leon XIV zaznaczył, że zmiany poprzedziły konsultacje z ekspertami i Radą ds. Gospodarki. – Wspólna odpowiedzialność za inwestycje wymaga jasnego określenia ról i obowiązków wszystkich instytucji, aby mogły działać w duchu przejrzystości i współpracy – podkreślił papież w dokumencie cytowanym przez Catholic News Agency. Nowe przepisy dają Watykanowi większą elastyczność w lokowaniu aktywów i otwierają drogę do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Kłopoty finansowe Watykanu? "Sytuacja nie jest katastrofalna"

Tymczasem w maju bieżącego roku, w mediach rozgorzała dyskusja na temat kondycji finansowej Watykanu. Włoski dziennik "Corriere della Sera" podał wówczas, że zmarły papież Franciszek pozostawił następcy "dziurę budżetową" w wysokości około dwóch miliardów euro. Do tych doniesień odniósł się kard. Reinhard Marx, arcybiskup Monachium i Fryzyngi oraz koordynator watykańskiej Rady ds. Gospodarki, którzy stanowczo zaprzeczyli, by sytuacja była tak dramatyczna.

Kardynał przyznał jednak wówczas, że Watykan musi szukać oszczędności, zwłaszcza w kosztach administracji, emerytur i wynagrodzeń dla niemal 5 tysięcy pracowników Stolicy Apostolskiej. Podkreślił też, że kluczowe jest, by Państwo Watykańskie i IOR regularnie przekazywały zyski na działalność Stolicy Apostolskiej. – Wszyscy interesariusze muszą służyć papieżowi i jego misji, a to odbywa się za pośrednictwem Stolicy Apostolskiej. Jestem więc ostrożnie spokojny o dalszy rozwój wydarzeń – podkreślił Marx.

Czytaj też:

Znane zgromadzenie u papieża. Specjalna prośba do Leona XIVCzytaj też:

Kontrowersyjny wywiad Leona XIV? Co naprawdę powiedział papież?