Czas motyli

Nie był to debiut Paula, George’a i Ringo za Wielką Wodą, lecz tym razem podejmowano ich po królewsku. Muzyka zeszła na dalszy plan, przesłoniły ją emocje. Na lotnisku i pod stadionem miały miejsce seanse zbiorowej histerii, nastoletnie panny opowiadały, że Beatlesi "są jak bogowie".