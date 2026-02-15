Czas motyli

Beatlemania story – ile to już lat? Sześćdziesiąt jeden, licząc od koncertu na nowojorskim Shea Stadium.
Nie był to debiut Paula, George’a i Ringo za Wielką Wodą, lecz tym razem podejmowano ich po królewsku. Muzyka zeszła na dalszy plan, przesłoniły ją emocje. Na lotnisku i pod stadionem miały miejsce seanse zbiorowej histerii, nastoletnie panny opowiadały, że Beatlesi "są jak bogowie".
