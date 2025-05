Kłopoty finansowe Watykanu? Kardynał dementuje

Na początku tygodnia włoska gazeta "Corriere della Sera" poinformowała, że zmarły papież Franciszek pozostawił swojemu następcy Leonowi XIV "dziurę finansową" w wysokości około dwóch miliardów euro.

Kard. Marx podkreślił, że istnieje potrzeba działania – koszty muszą zostać zmniejszone. Jako koordynator watykańskiej Rady ds. Gospodarki powiedział to również w swoim raporcie dla kardynałów podczas kongregacji generalnej przed konklawe. – Trzeba dokonać rozróżnienia: Jednym z nich jest Państwo Watykańskie. Tam są nadwyżki. Druga to Stolica Apostolska i ja jestem odpowiedzialny tylko za jej sytuację finansową. Jest to trudne, ponieważ administracja, tj. wszystkie dykasterie aż po nuncjatury, kosztuje dużo pieniędzy – a przede wszystkim z powodu obciążeń emerytalnych wynikających z demografii, jak wiemy to z wielu państw – stwierdził niemiecki purpurat.

"Ostrożnie pewny siebie" w kwestii finansowej

Zapytany, czy aby pokryć deficyt grunty i nieruchomości mogą zostać sprzedane, kardynał powiedział, że "nie byłaby to trwała, ale krótkoterminowa restrukturyzacja budżetu". Nie jest on jednak ekspertem w dziedzinie nieruchomości i powiedział również papieżowi Franciszkowi, że nie jest to zadanie Ojca Świętego. Jednak wiele rzeczy działa dziś lepiej niż w przeszłości.

– Kluczowe jest, aby Państwo Watykańskie i Instytutu Dzieł Religijnych (IOR) nazywany bankiem watykańskim niezawodnie przekazywały zyski do Stolicy Apostolskiej – ostrzegł kard. Marx. – Wszyscy interesariusze muszą służyć papieżowi i jego misji, a to odbywa się za pośrednictwem Stolicy Apostolskiej. Jestem więc ostrożnie spokojny o dalszy rozwój wydarzeń – zaznaczył.

W ostatnim roku pontyfikatu papież Franciszek wielokrotnie podkreślał dramatyczny deficyt Watykanu. Watykan nie opublikował informacji o budżecie od ponad dwóch lat.

Co z kosztami wynagrodzeń i funduszy emerytalnych?

W ostatnich latach IOR zawsze wypłacał Stolicy Apostolskiej niską, dwucyfrową kwotę jako dywidendę. Instytucja jest obecnie uważana za solidną, ale nie generuje wystarczających dochodów, aby pokryć wysokie koszty wynagrodzeń i funduszy emerytalnych dla prawie 5 000 pracowników Watykanu.

Papież Franciszek ustanowił watykańską Radę ds. Gospodarki w 2014 r. jako centrum koordynacji spraw gospodarczych i administracyjnych Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Niemiecki kardynał Marx jest kardynałem koordynatorem tego 15-osobowego gremium od momentu jego powstania.

