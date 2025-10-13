Specjalne przesłanie od Netanjahu. To dostali uwolnieni zakładnicy

"Premier Benjamin Netanjahu i jego żona Sara dodali osobistą wiadomość dla powracających zakładników do pakietów powitalnych przygotowanych dla nich przez Biuro Premiera ds. Zakładników. W pakietach znalazły się ubrania i sprzęt osobisty, laptop, telefon komórkowy i tablet" – poinformowano na oficjalnym profilu premiera Izraela na portalu X.

Z informacji biura premiera wynika, jak brzmi treść wiadomości. Oto ona: "W imieniu całego ludu Izraela, witamy ponownie! Czekaliśmy na Ciebie. Witamy Cię. Sara i Binjamin Netanjahu".

Izraelski rząd potwierdził, że najpierw Hamas uwolnił siódemkę zakładników. To: Matan Angrest, Gali Berman, Ziw Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran i Guy Gilboa-Dallal. Wszyscy zostali porwani podczas ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. i spędzili w niewoli 738 dni. W drugiej turze uwolniono kolejnych 13 Izraelczyków: Elkana Bohbot, Rom Braslawski, Nimrod Cohen, Ariel Cunio, Dawid Cunio, Ewjatar Dawid, Maksim Herkin, Eitan Horn, Segew Kalfon, Bar Kuperstein, Josef-Haim Ohana, Awinatan Or i Matan Zangauker.

Hamas wypuścił wszystkich zakładników. Trump: Wojna jest skończona

Izrael i Hamas zgodziły się na pierwszy etap zaproponowanego przez przywódcę USA 20-punktowego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Od piątku w Strefie Gazy trwa zawieszenie broni.

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump przyleciał do Izraela, aby wystąpić na forum izraelskiego Knesetu (będzie czwartym w historii prezydentem USA, który wystąpi na forum Knesetu). Samolot z amerykańskim prezydentem przed godz. 9.00 czasu polskiego wylądował na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie. Na lotnisku na Trumpa czekali przedstawiciele najwyższych władz Izraela, z prezydentem i premierem na czele.

– Wojna się skończyła – mówił Trump dziennikarzom w czasie lotu do Izraela. Pytany o perspektywy dla Bliskiego Wschodu, prezydent stwierdził, że jego zdaniem sytuacja ulegnie normalizacji. Dopytywany, czy zawieszenie broni w Strefie Gazy się utrzyma, Trump odpowiedział twierdząco. – Wszyscy są szczęśliwi, sądzę, że tak pozostanie – mówił. – Jestem dobry w kończeniu wojen. Jestem dobry w czynieniu pokoju – zaznaczył. Dodał, że chciałby odwiedzić Strefę Gazy.

O trwałym pokoju przywódcy ponad 20 państw będą rozmawiać w poniedziałek w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk.

