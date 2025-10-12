Niemcy chcą się zaangażować w odbudowę Strefy Gazy

Donald Trump poinformował w czwartek o osiągnięciu porozumienia w sprawie zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem, nazywając to "wspaniałym przełomem na Bliskim Wschodzie".

Tymczasem w mediach pojawiają się kolejne doniesienia o planach poszczególnych aktorów areny międzynarodowej gotowych do odbudowywania zmasakrowanej przez wojska Izraela Strefy Gazy.

Merz będzie przy podpisaniu porozumienia

W poniedziałek kanclerz Niemiec, Friedrich Merz uda się do Egiptu, aby wziąć udział w podpisaniu porozumienia pokojowego, które ma formalnie zakończyć wojnę w Strefie Gazy. Jak przekazał mediom w niedzielę rzecznik rządu, Stefan Kornelius, Merz przyjął zaproszenie prezydenta Egiptu Abdela Fattaha al-Sisiego, by uczestniczył w uroczystości w Szarm el-Szejk. Na miejscu będzie prezydent USA Donalda Trump. Prezydent USA ma współprzewodniczyć spotkaniu wraz z prezydentem Egiptu. Będą także niektórzy inni szefowie państw i rządów.

"Niemcy będą aktywnie wspierać realizację planu pokojowego, koncentrując się przede wszystkim na utrzymaniu trwałego rozejmu i pomocy humanitarnej" – za Kornelius. –Podróż kanclerza stanowi wyraźny sygnał tego zaangażowania – dodał.

Niemcy chcą odbudowywać Strefę Gazy

Z kolei minister rozwoju Reem Alabali Radovan w rozmowie z dziennikiem Handelsblatt nadmienił, że Niemcy są gotowe zaangażować się w odbudowę Strefy Gazy. Powiedział też, że Berlin prowadzi rozmowy "z partnerami z innych rządów, zwłaszcza z UE, państwami G7 oraz organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Bank Światowy".

Priorytetem ma być zapewnienie tymczasowych, mobilnych schronień, ponieważ – jak zaznaczyła minister – 80 procent budynków w Strefie Gazy zostało zniszczonych. "Następnie skupimy się na podstawowych potrzebach, takich jak żywność, opieka zdrowotna czy usuwanie gruzu, zawsze w ścisłej współpracy z partnerami międzynarodowymi" – dodała.

Minister zapowiedziała również chęć włączenia sektora prywatnego w proces odbudowy. – Bez kapitału prywatnego odbudowa Gazy, Syrii czy Ukrainy nie będzie możliwa. Środków publicznych nigdy nie wystarczy, by pokryć całość potrzeb – podkreśliła. Zastrzegła jednak, że w przypadku Gazy udział prywatnych inwestycji będzie możliwy dopiero na późniejszym etapie, jako "drugi lub trzeci krok".

