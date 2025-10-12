Tragedia przed szczytem pokojowym. Nie żyje trzech dyplomatów

Informację o wypadku drogowym w egipskim mieście Szarm el-Szejk podała agencja Reutera.

Negocjacje pokojowe w Egipcie. Zginęło trzech dyplomatów

W zdarzeniu śmierć poniosło trzech dyplomatów Kataru. Dwóch kolejnych odniosło obrażenia. Agencja nie przesądza, czy ofiary należały do katarskiego zespołu negocjacyjnego. Tu pojawiają się różne ustalenia. Jak bowiem podaje serwis Times of Israel, Katarczycy, którzy zginęli w wypadku, byli ochroniarzami i urzędnikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z kolei portal Visegrad 24 twierdzi, że ofiary należały do zespołu negocjacyjnego premiera Kataru.

Przypomnijmy, że to właśnie w Szarm el-Szejk odbędzie się w poniedziałek szczyt w sprawie pokoju w Strefie Gazy. Wezmą w nim udział przywódcy m.in. Stanów Zjednoczonych, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Na czele reprezentacji Kataru stoi premier tego kraju Mohammed bin Abdulrahman as-Sani.

Zakończenie wojny w Strefie Gazy. "Stworzyliśmy pokój, który będzie trwały"

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił w czwartek zakończenie trwającej od wielu miesięcy wojny w Strefie Gazy.

Podczas wystąpienia w Gabinecie Owalnym amerykański przywódca poinformował o osiągnięciu porozumienia w sprawie zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem, nazywając to "wspaniałym przełomem na Bliskim Wschodzie".

– Wczoraj osiągnęliśmy wspaniały przełom na Bliskim Wschodzie. Coś, co według ludzi było niemożliwe do osiągnięcia – powiedział amerykański przywódca. – Zakończyliśmy wojnę w Strefie Gazy i, co więcej, stworzyliśmy pokój, który moim zdaniem będzie trwały – dodał. Trump przekazał również, że izraelscy zakładnicy przetrzymywani przez Hamas mają zostać uwolnieni w najbliższy poniedziałek lub wtorek. – Z niecierpliwością czekamy na ich powrót – zaznaczył.

Amerykański prezydent zapowiedział także, że planuje udać się do Egiptu na uroczyste podpisanie porozumienia o zawieszeniu broni.

