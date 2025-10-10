Zandberg nie wytrzymał. Mocne słowa o Grabcu i Tusku: Trzeba nie mieć mózgu

Nie milkną echa słów Jana Grabca, które padły w wieczornym programie na antenie stacji TVN24. Wypowiedź dotyczyła wyprawy humanitarnej posła Koalicji Obywatelskiej Franciszka Sterczewskiego do Strefy Gazy. Polityk uznał, że bardziej ona przypominała wakacje niż misję humanitarną.

Zandberg o słowach Grabca: Trzeba nie mieć mózgu

Na komentarz w tej sprawie zdecydował się Adrian Zandberg. Polityk nie szczędził Grabcowi mocnych słów. Oberwało się też Donaldowi Tuskowi.

"Trzeba nie mieć serca, żeby wyśmiewać pomoc humanitarną dla ofiar zbrodni wojennych" – zaczął swój wpis na platformie X poseł partii Razem. Dalej stwierdził, że "trzeba nie mieć mózgu, żeby powiedzieć coś takiego w mediach".

"Trzeba być Donaldem Tuskiem, żeby takiego idiotę mianować szefem Kancelarii Premiera" – podsumował Zandberg.

Grabiec o wyprawie Sterczewskiego do Strefy Gazy. "Bardziej przypominało to wakacje niż misję"

Jan Grabiec pytany był o wyprawę Sterczewskiego przez Anitę Werner. Poseł KO przyznał, iż nie nazwałby jej "misją humanitarną".– Jak oglądaliśmy zdjęcia z tych łódek w Barcelonie, to bardziej przypominało to wakacje niż misję – powiedział.

Wypowiedź Grabca wprowadziła dziennikarkę w osłupienie, czego nie ukrywała przed swoim gościem. – No nie wiem panie pośle, czy przypominało to wakacje. Dla wielu ludzi to jest ważna sprawa i wydaje mi się, że takie porównania są nie na miejscu – odparła.

Polityk przyznał, że sprawa rzeczywiście jest ważna, jednak wymaga powagi i – jak podkreślił – nie należy jej traktować jako okazję do publicznej autopromocji. Takie sytuacje – dodał – oburzają go.

– Traktujemy tu wiele tematów z powagą i szczerze mówiąc, po pana odpowiedzi zatkało mnie, ale rozumiem, że pan teraz to próbuje wytłumaczyć – podsumowała Werner.

