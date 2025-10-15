Łukaszenka: Przekazanie rakiet Tomahawk Ukrainie sprowokuje wojnę nuklearną

– Żadne rakiety Tomahawk nie rozwiążą problemu (zakończenia wojny na Ukrainie). To doprowadzi do eskalacji sytuacji do punktu wojny nuklearnej. Prezydent Trump prawdopodobnie rozumie to lepiej niż ktokolwiek inny, ponieważ nie spieszy mu się z przekazaniem tej śmiercionośnej broni i pozwoleniem na ataki w głąb Rosji, na co liczy prezydent Zełenski – powiedział Łukaszenka we wtorek.

Pociski Tomahawk dla Ukrainy? Trump bliski decyzji

Prezydent USA Donald Trump oświadczył na początku października, że w pewnym sensie podjął już decyzję o dostarczeniu Ukrainie pocisków Tomahawk, ale chce się jeszcze dowiedzieć, jak będą one wykorzystane. Według źródeł portalu Axios w ukraińskim rządzie, Biały Dom obawia się, że Stany Zjednoczone nie będą w stanie kontrolować wykorzystania pocisków po przekazaniu ich Ukraińcom.

Prezydent Wołodymyr Zełenski ze swojej strony zapewnił, że ataki Tomahawkami, jeśli zostaną przekazane przez Waszyngton, będą przeprowadzane wyłącznie na rosyjskie cele wojskowe i infrastrukturę energetyczną. Prezydent Rosji Władimir Putin ostrzegł, że dostarczenie Ukrainie tych pocisków oznaczałoby "jakościowo nowy" etap eskalacji i "zniszczyłoby" relacje między Moskwą a Waszyngtonem.

ISW: Ukraina będzie mogła atakować zaplecze armii rosyjskiej

Zasięg rakiet Tomahawk, w zależności od wersji, waha się od 1600 do 2500 km. Gdyby zostały przekazane Ukrainie, to zdaniem amerykańskich ekspertów z Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) w ich zasięgu znalazłoby się prawie 2000 rosyjskich instalacji wojskowych. Analitycy uważają, że Ukraina prawdopodobnie byłaby w stanie zakłócić działania armii rosyjskiej na froncie, atakując jej zaplecze, które zaopatruje wojska w broń i wspiera operacje ofensywne.

Biały Dom potwierdził we wtorek, że w piątek (17 października) Trump i Zełenski spotkają się w Waszyngtonie, aby omówić kwestię pocisków Tomahawk dla Ukrainy.

Czytaj też:

Co dla Rosji oznacza przekazanie Ukrainie amerykańskich pocisków Tomahawk?