Referendum w sprawie definicji małżeństwa nieważne

Referendum trwało dwa dni, a do stwierdzenia jego ważności potrzebna jest 30-procentowa frekwencja. Ostatecznie w głosowaniu udział wzięło 20 proc. zarejestrowanych wyborców.

Inicjatorzy referendum chcieli dookreślenia w ustawie zasadniczej zapisu, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Obecnie obowiązujący zapis konstytucji Rumunii dotyczący małżeństwa mówi iż jest to "związek małżonków". Wprowadzenie do ustawy zasadniczej zapisu mówiącego, że jest to związek mężczyzny i kobiety może w przyszłości uniemożliwić legalizację związków homoseksualnych.

