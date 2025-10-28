Queerowe "nabożeństwo" katolickie. Szokujące wydarzenia w Niemczech

Publiczna stacja ZDF transmitowała wydarzenie, które odbyło się w kościele św. Anny w Münster-Mecklenbeck. "Nabożeństwo" obejrzało ponad 690 tysięcy widzów, a udział w rynku wyniósł 9,1 proc.

Organizatorem tego, co wydarzyło się w katolickim kościele była wspólnota queerowa Queergemeinde Münster. Spotkanie zgromadziło około 200 osób.

Sabrina Sieber, pełnomocniczka Episkopatu Niemiec ds. współpracy z ZDF stwierdziła, że reakcja na wydarzenia w kościele była na ogół pozytywna. Z kolei Jan Diekmann z Queergemeinde Münster określił nabożeństwo jako „bardzo żywe i jednocześnie poruszające”.

– Było poruszające, ponieważ nasza wspólnota pokazała, że osoby queerowe również zasługują na wiarę i chcą ją przeżywać z radością – stwierdził.

Kościół w Niemczech chce błogosławić pary LGBT

Choć w ostatnim wywiadzie papież Leon XIV skrytykował błogosławienie związków jednopłciowych i zapowiedział, że nauczanie Kościoła w sprawie etyki seksualnej nie zostanie zmienione, przewodniczący Konferencji Biskupów Niemieckich uważa, że ich ta krytyka nie dotyczy.

W wywiadzie dla Elise Ann Allen papież zauważył, że "w Europie Północnej publikowane są już rytuały błogosławieństw dla »ludzi, którzy się kochają«, jak to określają, co jest sprzeczne z dokumentem zatwierdzonym przez papieża Franciszka, »Fiducia supplicans«, który zasadniczo mówi, że oczywiście możemy błogosławić wszystkich ludzi, ale bez rytualizacji jakiegoś rodzaju błogosławieństwa, ponieważ nie tego naucza Kościół". Leon XIV zauważył również, że kwestie takie jak LGBT polaryzują Kościół, a on nie zamierza kontynuować polaryzacji Kościoła.

Georg Bätzing, przewodniczący niemieckiego episkopatu stwierdził, że nie rozumie poruszenia, jakie wywołał ostatni wywiad Ojca Świętego. Przypomniał, że Leon XIV nie odwołał dokumentu "Fiducia supplicans". Nie ma więc – jego zdaniem – powodu, by wycofać opracowaną w Niemczech broszurę pn. "Błogosławieństwo daje siłę miłości". Dodał, że w dokumencie niemieckiego episkopatu nie przewidziano gotowych rytuałów. O kształcie błogosławieństwa decydują sami duszpasterze.

