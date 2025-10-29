Wybory parlamentarne w Holandii. Są wyniki exit poll
Wybory parlamentarne w Holandii. Są wyniki exit poll

Flaga Holandii na zdjęciu ilustracyjnym
Flaga Holandii na zdjęciu ilustracyjnym Źródło: Unsplash
W Holandii zakończyły się przedterminowe wybory parlamentarne do izby niższej, Tweede Kamer. Znamy wyniki exit poll.

Przedterminowe wybory zorganizowano po tym, jak w czerwcu 2025 z rządu wyszedł GeertWilders, zwycięzca wyborów z 2023 roku.

Według badania exit poll, którego wyniki podał publiczny nadawca NOS, najwięcej mandatów zdobyli

Demokraci 66. Formacja Roba Jettena zdobyła 27 mandatów w 150-osobowej Izbie Reprezentantów. Na drugim miejscu znalazła się Partia Wolności kierowana przez Geerta Wildersa – 25 mandatów.

Trzecie miejsce zajęła liberalna Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) z 23 mandatami. Na czwartym miejscu jest lewicowa koalicja Zielona Lewica-Partia Pracy z 20 mandatami.

Należy pamiętać, że exitpoll nie są oficjalnym rezultatem wyborów i mogą różnić się od ostatecznego wyniku, który będzie znany po przeliczeniu wszystkich głosów, w tym zagranicznych i korespondencyjnych.

"Koalicji więcej nie będzie"

W udzielonym niedawno polskim mediom wywiadzie minister polityki azylowej i migracji oraz minister spraw zagranicznych Holandii David van Weel był pytany m.in. o zaplanowane na koniec października wybory parlamentarne. Polityk jest członkiem partii VVD, która wcześniej zdecydowała się na wejście w koalicję z Partią Wolności (PVV) i ugrupowaniem Geerta Wildersa.

"W bardzo wielu, prawie wszystkich krajach europejskich, scena polityczna jest dziś bardzo spolaryzowana. Dominują skrajności. Taka jest wola wyborców. A przecież rządzić krajem trzeba. Musimy więc próbować budować mosty, próbować dojść do porozumienia z ugrupowaniami skrajnymi. Podjęliśmy taką próbę z PVV. Ale Wilders nie dotrzymał swojej części kontraktu. Zerwał umowę. A mimo to, nawet jeśli jego ugrupowanie jest osłabione, to pozostaje największe w sondażach. Ale my już więcej nie wejdziemy z nim w koalicję" – zapowiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Źródło: rp.pl / PAP/X
