Wybory parlamentarne w Holandii. Są wyniki exit poll

Przedterminowe wybory zorganizowano po tym, jak w czerwcu 2025 z rządu wyszedł GeertWilders, zwycięzca wyborów z 2023 roku.

Według badania exit poll, którego wyniki podał publiczny nadawca NOS, najwięcej mandatów zdobyli

Demokraci 66. Formacja Roba

Jettena

zdobyła

27 mandat

ów w 150-osobowej Izbie Reprezentantów.

Na drugim miejscu znalazła się Partia Wolności kierowana przez Geerta Wildersa – 25 mandat

ów.

Trzecie miejsce zajęła liberalna Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) z 23 mandatami. Na czwartym miejscu jest lewicowa koalicja Zielona Lewica-Partia Pracy z 20 mandatami.

Należy pamiętać, że exitpoll nie są oficjalnym rezultatem wyborów i mogą różnić się od ostatecznego wyniku, który będzie znany po przeliczeniu wszystkich głosów, w tym zagranicznych i korespondencyjnych.

"Koalicji więcej nie będzie"

W udzielonym niedawno polskim mediom wywiadzie minister polityki azylowej i migracji oraz minister spraw zagranicznych Holandii David van Weel był pytany m.in. o zaplanowane na koniec października wybory parlamentarne. Polityk jest członkiem partii VVD, która wcześniej zdecydowała się na wejście w koalicję z Partią Wolności (PVV) i ugrupowaniem Geerta Wildersa.

"W bardzo wielu, prawie wszystkich krajach europejskich, scena polityczna jest dziś bardzo spolaryzowana. Dominują skrajności. Taka jest wola wyborców. A przecież rządzić krajem trzeba. Musimy więc próbować budować mosty, próbować dojść do porozumienia z ugrupowaniami skrajnymi. Podjęliśmy taką próbę z PVV. Ale Wilders nie dotrzymał swojej części kontraktu. Zerwał umowę. A mimo to, nawet jeśli jego ugrupowanie jest osłabione, to pozostaje największe w sondażach. Ale my już więcej nie wejdziemy z nim w koalicję" – zapowiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

