Atak nożem w pociągu do Londynu, wielu rannych. "Wszędzie krew"
Świat

Atak nożem w pociągu do Londynu, wielu rannych. "Wszędzie krew"

Dodano: 
Brytyjska policja, zdjęcie ilustracyjne
Brytyjska policja, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP/EPA / ANDY RAIN
Dziesięć osób zostało rannych, w tym dziewięć ciężko, w ataku nożem na pasażerów pociągu jadącego z Doncaster do Londynu. Policja aresztowała dwie osoby.

Do ataku doszło w sobotę wieczorem. Policja i ratownicy medyczni natychmiast udali się na stację Huntingdon, gdzie po zgłoszeniu incydentu zatrzymano pociąg.

– Dziesięć osób trafiło do szpitala, dziewięć odniosło obrażenia zagrażające życiu (...). Nie było ofiar śmiertelnych – poinformowała policja hrabstwa Cambridgeshire.

Wielu rannych po ataku nożem w pociągu do Londynu. "Wszędzie była krew"

Naoczny świadek zdarzenia powiedział BBC, że widział mężczyznę z zakrwawioną ręką, uciekającego wagonem i krzyczącego: "ktoś ma nóż!". Inny świadek stwierdził, że "wszędzie była krew", a ludzie uciekając tratowali się nawzajem. Niektórzy chwali się w toaletach.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wyraził w mediach społecznościowych głębokie zaniepokojenie z powodu "tragicznego incydentu". "Moje myśli są ze wszystkimi poszkodowanymi, a służbom ratunkowym dziękuję za interwencję" – napisał na platformie X. Wezwał wszystkich obecnych w tym rejonie, aby stosowali się do zaleceń policji.

Minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood oświadczyła, że jest "głęboko zasmucona" tym, co się stało i zaapelowała do opinii publicznej, aby "powstrzymała się od komentarzy i spekulacji na tak wczesnym etapie".

Opracował: Damian Cygan
Źródło: BBC / Sky News
