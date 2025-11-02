Atak nożem w pociągu do Londynu, wielu rannych. "Wszędzie krew"

Do ataku doszło w sobotę wieczorem. Policja i ratownicy medyczni natychmiast udali się na stację Huntingdon, gdzie po zgłoszeniu incydentu zatrzymano pociąg.

– Dziesięć osób trafiło do szpitala, dziewięć odniosło obrażenia zagrażające życiu (...). Nie było ofiar śmiertelnych – poinformowała policja hrabstwa Cambridgeshire.

Wielu rannych po ataku nożem w pociągu do Londynu. "Wszędzie była krew"

Naoczny świadek zdarzenia powiedział BBC, że widział mężczyznę z zakrwawioną ręką, uciekającego wagonem i krzyczącego: "ktoś ma nóż!". Inny świadek stwierdził, że "wszędzie była krew", a ludzie uciekając tratowali się nawzajem. Niektórzy chwali się w toaletach.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wyraził w mediach społecznościowych głębokie zaniepokojenie z powodu "tragicznego incydentu". "Moje myśli są ze wszystkimi poszkodowanymi, a służbom ratunkowym dziękuję za interwencję" – napisał na platformie X. Wezwał wszystkich obecnych w tym rejonie, aby stosowali się do zaleceń policji.

Minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood oświadczyła, że jest "głęboko zasmucona" tym, co się stało i zaapelowała do opinii publicznej, aby "powstrzymała się od komentarzy i spekulacji na tak wczesnym etapie".