Nowe informacje o ataku w Wielkiej Brytanii. Podano narodowość sprawców

Dziesięć osób zostało rannych, w tym dziewięć ciężko, w ataku nożem na pasażerów pociągu jadącego z Doncaster do Londynu w sobotę wieczorem.

Nadinspektor John Loveless, cytowany przez Sky News, powiedział w niedzielę, że aresztowani po ataku dwaj mężczyźni są obywatelami brytyjskimi urodzonymi w Wielkiej Brytanii. Jeden z nich to 32-letni czarnoskóry mężczyzna, a drugi to 35-latek pochodzenia karaibskiego.

Policjant stwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że "nic nie wskazuje na to, że był to akt terrorystyczny".

Przekazał też, że spośród dziewięciorga rannych, którzy w wyniku ataku doznali poważnych obrażeń, cztery osoby zostały już wypisane ze szpitala, a dwie wciąż walczą o życie.

Król Karol III i królowa Kamila wyrazili współczucie ofiarom

Oświadczenie w sprawie ataku wydała w niedzielę para królewska, Król Karol III i królowa Kamila.

"Moja żona i ja byliśmy naprawdę przerażeni i zszokowani, gdy dowiedzieliśmy się o strasznym ataku nożownika, do którego doszło wczoraj wieczorem w pociągu w Cambridgeshire" – czytamy.

Król i królowa przekazali wyrazy współczucia osobom dotkniętym tym zdarzeniem i ich bliskim. "Jesteśmy szczególnie wdzięczni służbom ratunkowym za ich reakcję na ten straszny incydent" – podkreślili.

Premier Wielkiej Brytanii reaguje po ataku nożem w pociągu do Londynu

Wcześniej premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wyraził w mediach społecznościowych głębokie zaniepokojenie z powodu "tragicznego incydentu".

"Moje myśli są ze wszystkimi poszkodowanymi, a służbom ratunkowym dziękuję za interwencję" – napisał na platformie X. Wezwał wszystkich obecnych w tym rejonie, aby stosowali się do zaleceń policji.

Minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood oświadczyła, że jest "głęboko zasmucona" tym, co się stało i zaapelowała do opinii publicznej, aby "powstrzymała się od komentarzy i spekulacji na tak wczesnym etapie".

Reuters zwraca uwagę, że rząd nie chce powtórki tego, co wydarzyło się po zbrodni w Southport w północno-zachodniej Anglii w 2024 r., kiedy doniesienia o morderstwie trzech młodych dziewcząt wywołały trwające kilka dni zamieszki w całym kraju. Sprawca, 18-letni Axel Rudakubana, został skazany na 52 lata więzienia.

