Białoruś: Łukaszenka zdecydował ws. kolejnego księdza

W tekście komunikatu czytamy, iż Kościół rzymskokatolicki na Białorusi z zadowoleniem przyjmuje pozytywne tendencje państwa na arenie międzynarodowej, wznowienie dialogu między Republiką Białorusi a Stanami Zjednoczonymi, a także zacieśnienie kontaktów z Watykanem.

"Pozytywny impuls dla dalszych kontaktów"

"Cieszymy się z wizyty na Białorusi Wysokiego Przedstawiciela Papieża Leona XIV, kardynała Claudio Gugerottiego, w październiku 2025 roku, i zawartych porozumień. Jest on wieloletnim przyjacielem Republiki Białorusi, który wiele uczynił dla Kościoła katolickiego w naszym kraju, a także dla rozwoju dialogu między państwem a Kościołem oraz dialogu międzyreligijnego" – czytamy.

Jak informuje biuro prasowe, jego wizyta dała pozytywny impuls do dalszych kontaktów, których ważnym rezultatem była decyzja Prezydenta Republiki Białorusi, "jako wyraz miłosierdzia i szacunku dla Papieża", o ułaskawieniu i uwolnieniu księży katolickich odbywających kary więzienia.

Prefekt Dykasterii Kościołów Wschodnich, kardynał Claudio Gugerotti, nuncjusz apostolski w Republice Białorusi, abp Ignazio Ceffalia, oraz przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi, arcybiskup Józef Staniewski wzięli bezpośredni i znaczący udział w tym procesie.

Dzięki Głowie Państwa i przedstawicielom Stolicy Apostolskiej utrzymana jest pozytywna dynamika stosunków dwustronnych, opartych na tradycyjnych wartościach, braterstwie, tolerancji religijnej i szacunku dla wierzących – czytamy w komunikacie podpisanym przez Rzecznika Prasowego Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi, ks. kanonik Jerzy Jasiewicz.

Kim jest ks. Okołotowicz?

Ks. Henryk Okołotowicz urodził się w 1960 r. w Nowej Myszy koło Baranowicz na Białorusi w rodzinie polskiej. Po szkole średniej zdobył zawód pomocnika maszynisty kolejowego. Przez 5 lat starał się o pozwolenie na studia w seminarium duchownym w Rydze, przygotowując się w międzyczasie do kapłaństwa w tajnym seminarium w Niedźwiedzicy na Białorusi. Święceń kapłańskich udzielił mu potajemnie 5 czerwca 1984 r. w Koszedarach na Litwie bp Vincentas Sladkevičius. Jako pierwszy kapłan z terenów Związku Radzieckiego, obronił doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (z prawa kanonicznego, rok 1992). W latach 1996-1997 studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W latach 90. był proboszczem w Nieświeżu, gdzie popadł w konflikt z władzami optując za pozostawieniem rodowej nekropolii książąt Radziwiłłów, złożonej z 78 trumien, w kryptach kościoła.

Od roku 2000 był proboszczem parafii w Bobrujsku, a od 2005 – parafii św. Józefa w dziesięciotysięcznym Wołożynie, położonym na skraju Puszczy Nalibockiej.

Tego samego roku, w którym uzyskał święcenia kapłańskie (1984 r.), udało mu się wypełnić testament swojej babci Franciszki – modlitwy na grobach pomordowanych oficerów polskich w Katyniu. Wielokrotnie stawał się negatywnym bohaterem reżimowych mediów. W jednym z artykułów podkreślono, że zawsze mówi po białorusku, jest znany jako prawdziwy patriota Białorusi. Ksiądz Henryk znany jest z pomocy w odrodzeniu Kościoła katolickiego w regionach od czasów sowieckiej ateizacji.

Został uwięziony przez reżim Łukaszenki 17 listopada 2023 roku i oskarżony o "zdradę stanu". 30 grudnia 2024 roiku Sąd Obwodowy w Mińsku skazał ks. Okołotowicza w niepublicznym procesie na 11 lat więzienia za rzekomą zdradę stanu i został przewieziony do kolonii karnej nr 2 w Bobrujsku o zaostrzonym rygorze.

Czytaj też:

Księża w obozie karnym na Białorusi. Interwencja TrumpaCzytaj też:

Białoruś: Kapłan katolicki skazany na 13 lat więzienia za wymyślone przestępstwa