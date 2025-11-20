Białoruś: Katolicki ksiądz zwolniony z więzienia

Konferencja Biskupów Katolickich Białorusi w specjalnym komunikacie wyraża wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do uwolnienia uwięzionych z kolonii karnych ks. Henryka Akałotowiczowicza i o. Andrzeja Juchniewicza OMI.

"Drodzy Bracia i Siostry, zachęcając do przeżywania Jubileuszowego Roku Chrześcijaństwa 2025, w bulli Spes non confundit ("Nadzieja nie zawiedzie”) papież Franciszek wezwał, by uczynić Święty Rok 2025 czasem przebaczenia win, zgodnie z historycznym zwyczajem Kościoła. Kościół rzymskokatolicki na Białorusi z zadowoleniem przyjmuje pozytywne tendencje państwa w porządku międzynarodowym, odnowienie dialogu między Republiką Białoruś a Stanami Zjednoczonymi, a także wzmocnienie kontaktów ze Stolicą Apostolską. Cieszymy się z wizyty w Białorusi wysokiego przedstawiciela Ojca Świętego Leona XIV, kardynała Claudio Gugerottiego, w październiku 2025 roku oraz z osiągniętych porozumień. Jest on od lat przyjacielem Republiki Białoruś, wiele uczynił dla Kościoła katolickiego w naszym kraju, jak również dla rozwoju dialogu państwowo-kościelnego i międzywyznaniowego. Jego wizyta dodała pozytywnego impulsu dla dalszych kontaktów, których ważnym owocem była decyzja Prezydenta Republiki Białoruś, by w geście miłosierdzia i szacunku wobec Ojca Świętego ułaskawić i uwolnić kapłanów katolickich odbywających kary w miejscach pozbawienia wolności. Bezpośredni i znaczący udział w tym procesie mieli Prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich kardynał Claudio Gugerotti, nuncjusz apostolski w Republice Białoruś Ignacio Ceffalia oraz przewodniczący Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi arcybiskup Józef Staniewski. Dzięki decyzji Głowy Państwa oraz przedstawicielom Stolicy Apostolskiej zachowana zostaje pozytywna dynamika dwustronnych relacji, opartych na tradycyjnych wartościach, braterstwie, wzajemnej tolerancji i szacunku wobec wierzących" – napisał rzecznik KEP Białorusi ks. kan. Juryj Jasewicz.

Polityczne zarzuty

Ojciec Andrzej Juchniewicz OMI poza byciem przełożonym oblatów na Białorusi i proboszczem w Szumilinie, pełnił również funkcję przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich i Żeńskich w tym kraju. Został zatrzymany 8 maja 2024 r. z przyczyn o charakterze politycznym. Postawiono mu zarzuty, najpierw związane z tzw. działalnością wywrotową, a następnie przestępstw kryminalnych, których miał się rzekomo dopuścić. 30 kwietnia 2025 r. po długotrwałym areszcie i procesie, został skazany na karę 13 lat pozbawienia wolności. Karę odbywał w kolonii karnej.

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej powrócili na Białoruś w 1992 r. Wcześniej pracował tam przez długie lata o. Wojciech Nowaczyk OMI (1910-1984). Na krótko przed wojną został skierowany do nowej placówki w Waszkiewiczach k. Lidy, która po II wojnie światowej znalazła się w granicach Białoruskiej SRR. W 1950 r. został aresztowany i zesłany do łagru w Czinia-Worjuk w radzieckiej republice Komi. Aktualnie na Białorusi posługuje dwóch misjonarzy oblatów. W 2020 r. rozpoczęto intensywne prace nad budową kościoła i zaplecza parafialnego w Mińsku.

