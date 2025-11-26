Sensacyjne doniesienia ws. doradcy Trumpa. Jest reakcja prezydenta USA

Agencja Bloomberg News podała, że Witkoff 14 października w rozmowie telefonicznej z Jurijem Uszakowem, głównym doradcą Władimira Putina ds. polityki zagranicznej, stwierdził, że powinni oni wspólnie opracować plan zawieszenia broni dla Ukrainy i że Putin powinien poruszyć tę kwestię z Trumpem.

Z ujawnionych nagrań wynika, że Witkoff sugerował Rosjanom zorganizowanie rozmowy telefonicznej między Trumpem a Putinem przed wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu oraz wykorzystanie wcześniej zawartego porozumienia w sprawie Strefy Gazy jako sposobu na rozwiązanie kwestii ukraińskiej.

Doradca Trumpa doradzał doradcy Putina. Co na to prezydent USA?

Trump pytany o doniesienia Bloomberga stwierdził, że nie słyszał nagrania rozmowy, ale że nie jest to dla niego zaskoczeniem, ponieważ "tak właśnie robi negocjator". – To bardzo standardowa forma negocjacji. Wyobrażam sobie, że to samo mówi Ukrainie, bo każda ze stron musi coś dać i coś wziąć – ocenił.

Dopytywany, czy nie martwi go fakt, że Witkoff jest zbyt prorosyjski, Trump zaprzeczył i zaczął mówić, że wojna na Ukrainie może trwać latami i że Rosja ma w niej przewagę.

Prezydent USA, rozmawiając z dziennikarzami na pokładzie Air Force One podczas lotu na Florydę na Święto Dziękczynienia, powiedział, że amerykańscy negocjatorzy poczynili postępy w rozmowach z Rosją i Ukrainą, a Moskwa zgodziła się na pewne ustępstwa. Szczegółów jednak nie podał.

Plan pokojowy dla Ukrainy. Jest nowa wersja

Ogłoszone po raz pierwszy w zeszłym tygodniu amerykańskie plany zakończenia wojny wywołały obawy, że administracja Trumpa będzie wywierać presję na Ukrainę, aby zgodziła się na porozumienie będące listą życzeń Moskwy.

Po rozmowach prowadzonych w Genewie plan pokojowy został zmniejszony z 28 do 19 punktów i jest korzystniejszy dla strony ukraińskiej niż pierwotny, który brzmiał jak dokument przetłumaczony z języka rosyjskiego na angielski.

