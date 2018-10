Znana piosenkarka przeszła na islam. "Jestem dumna z tego, że zostałam muzułmanką"

Wokalistka słynie z kontrowersyjnych zachowań. W 1992 roku podczas programu Saturday Night Live podarła zdjęcie Jana Pawła II. Był to jej manifest przeciwko tuszowaniu przez Watykan spraw molestowania dzieci przez księży w Irlandii. Doprowadziło to do bojkotu jej twórczości.

Teraz artystka postanowiła zmienić wyznanie i zostać muzułmanką. Swoją przemianę zrelacjonowała w mediach społecznościowych.

– Chciałabym ogłosić, że jestem dumna z tego, że zostałam muzułmanką – napisała. – To naturalna konkluzja podróży każdego inteligentnego teologa. Wszystko prowadzi do islamu. Zostanie mi nadane nowe imię. To będzie Shuhada – poinformowała fanów.

Na jej profilu na Twitterze pojawiło się dużo wpisów propagujących islam. Nagrała nawet film, na którym śpiewa adhan, czyli wezwanie do modlitwy.

Co ciekawe, to nie pierwsza przygoda gwiazdy z religią. W 1999 roku została ordynowana na duchownego Irlandzkiego Ortodoksyjnego Kościoła Katolickiego i Apostolskiego, przyjmując imię Matka Bernadetta Maria i mocno broniła wartości chrześcijańskich. Z kościoła katolickiego odeszła w 2010 roku w związku z aferą pedofilską w Irlandii.

Sinead O'Connor od lat cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową. Media donoszą, że stan jest zdrowia ciągle się pogarsza.