Indonezja: Samolot pasażerski runął do morza. Na pokładzie 189 osób

Samolot Lion Air zmierzał do miasta Pangkal Pinang na wyspie Bangka. Ok. 13 minut po starcie z lotniska w Dżakarcie maszyna zniknęła z radarów oraz utracono kontakt radiowy z załogą.

Dziś rano (czasu polskiego) indonezyjskie służby ratunkowe i poszukiwawcze poinformowały, że dotarły do miejsca katastrofy. Okazało się, że maszyna runęła do morza, a jej wrak znajduje się na głębokości ok. 35 metrów. – Znaleźliśmy już kamizelki ratunkowe, telefony komórkowe, książki i fragmenty maszyny – powiedział przedstawiciel Narodowej Agencji Poszukiwań i Ratownictwa.