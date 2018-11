Republikanie w odwrocie. Kongres dla Demokratów?

Już za dwa dni w Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory do Kongresu. Wszystko wskazuje na to, że to Demokraci mają większą szansę na sukces.

Z najnowszych badań wynika, że 52 proc. respondentów deklaruje chęć poparcia Demokratów. Z kolei na Republikanów chce głosować 44 proc. wyborców. Sondaż przeprowadzono dla ABC News i "Washington Post". 8 proc. przewagi Demokratów wcale nie jest jednak powodem dla nich do świętowania. Jeszcze w sierpniu w badaniach ich przewaga wynosiła 14 proc., a w zeszłym miesiącu – 13. ABC News przekonuje, że zbliżające się wybory są niejako oceną ostatnich lat rządów Donalda Trumpa, co może się przekładać na niskie poparcie dla Republikanów. Sondaż zapowiada jednak bardzo wysoką frekwencję. Do urn może pójść nawet 80 proc. uprawnionych Amerykanów. Badania przeprowadzono między 29 października a 1 listopada.