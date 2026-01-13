Sprawa Epsteina. Clintonowie odmówili zeznań

Jak podaje "New York Times”, decyzja podjęta przez Clintonów może sprawić, że były przywódca Stanów Zjednoczonych i jego żona zostaną uznani winni obrazy Kongresu. W takiej sytuacji sprawa może trafić do Departamentu Sprawiedliwości.

List Clintonów do kongresmena

Amerykański dziennik dotarł bowiem do listu, jaki Hillary i Bill Clinton wysłali do republikańskiego kongresmena z Kentucky, a jednocześnie przewodniczącego Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów Jamesa R. Comera. Znana para pozostaje z nim w sporze, ponieważ polityk domaga się przesłuchania jej od wielu miesięcy.

RMF24 przypomina, że w 2022 roku za obrazę Kongresu na karę pozbawienia wolności został wskazany były doradca Donalda Trumpa, Steve Bannon.

Jeffrey Epstein został w 2008 roku skazany za nakłanianie nieletnich do prostytucji. W 2019 roku popełnił samobójstwo w nowojorskim areszcie, oczekując na proces federalny w sprawie handlu nieletnimi.

Zaginione dokumenty ws. Epsteina

Pod koniec grudnia ub. r. co najmniej 16 plików dokumentów związanych ze sprawą Jeffreya Epsteina zniknęło ze strony internetowej Departamentu Sprawiedliwości USA. Jak donoszą światowe media, stało się to niespełna dobę po ich opublikowaniu. Resort nie poinformował o przyczynach usunięcia materiałów ani nie wydał w tej sprawie żadnego komunikatu.

Agencja AP podała, ze zaginione pliki zawierały m.in. fotografie przedstawiające obrazy z nagimi kobietami oraz zdjęcia prywatnych wnętrz. Jedno z nich ukazywało serię fotografii przechowywanych w szufladzie, wśród nich znajdowało się zdjęcie Donalda Trumpa stojącego obok Epsteina, Melanii Trump oraz jego wieloletniej współpracowniczki Ghislaine Maxwell. Usunięcie materiałów nastąpiło dzień po tym, jak Departament Sprawiedliwości opublikował tysiące dokumentów dotyczących sprawy Epsteina. Publikacja była związana z upływem terminu wyznaczonego przez Kongres USA na ujawnienie rządowych akt.

Wśród opublikowanych materiałów znalazły się zdjęcia, nagrania wideo, rejestry lotów oraz zapisy rozmów zgromadzone w toku śledztw. Media zwracały uwagę m.in. na nieznane wcześniej fotografie byłego prezydenta USA Billa Clintona oraz Michaela Jacksona.

