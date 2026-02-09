Abp Szewczuk: Pomoc Ukraińcom zjednoczyła polskie społeczeństwo

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) zauważył, że "wojna Rosji z Ukrainą przejdzie do historii ludzkości jako świętokradztwo i jedna z największych zbrodni przeciwko ludzkości trzeciego tysiąclecia, zbrodnia również przeciwko naszemu miłosiernemu Bogu, który jest miłością”.

Walka z zimnem

Abp Szewczuk podkreślił, że miniony tydzień, jeden z najzimniejszych tej zimy, szczególnie w centrum, na wschodzie i południu Ukrainy, stał się czasem walki o człowieczeństwo, ciepło i światło. Na całej linii frontu toczą się zacięte walki. Każdej nocy ukraińskie miasta i wsie są atakowane rosyjskimi pociskami i dronami różnego typu.

– Pomimo licznych apeli społeczności międzynarodowej i potępienia zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych przez Rosję, niszczącą ukraińskie osiedla, zbrodnie te nie ustają. Jednocześnie jesteśmy świadkami szczególnego znaku solidarności ze strony narodu polskiego. W wyniku zbiórki ogłoszonej we wszystkich parafiach archidiecezji krakowskiej na wezwanie Jego Eminencji Kardynała Grzegorza Rysia, zebrano 5 740 000 złotych. Z tych środków wysłano na Ukrainę konwoje humanitarne z agregatami prądotwórczymi o różnej mocy, urządzeniami grzewczymi, apteczkami, żywnością i innym niezbędnym sprzętem, które mają służyć tworzeniu ośrodków pomocy dla parafii greckokatolickich i rzymskokatolickich – powiedział zwierzchnik UKGK.

Zbiórka dla mieszkańców Ukrainy

Wyraził wdzięczność kard. Rysiowi za inicjatywę, która zjednoczyła polskie społeczeństwo w pomocy Ukrainie.

– W tym tygodniu byliśmy również świadkami dwóch radosnych wydarzeń – jasnych promieni Bożej nadziei pośród surowej zimy wojny – powiedział abp Szewczuk. Pierwszym wydarzeniem była wymiana jeńców wojennych, w wyniku której 157 ukraińskich obrońców powróciło do domu.

Abp Szewczuk uznał historię żołnierza z obwodu lwowskiego, uznanego za zaginionego i zmarłego w regionie Kupiańska we wrześniu 2022 roku, za szczególnie poruszającą: "To wydarzenie jest dowodem na to, że nawet w beznadziejnych okolicznościach nadzieja nie gaśnie. Dziękujemy Panu Bogu za ocalenie życia naszego obrońcy i cieszymy się, że teraz może on być przykładem, że nawet w beznadziejnych okolicznościach zawsze jest nadzieja”.

Drugie wydarzenie to 102. sesja Synodu Biskupów Ukrainy, która odbyła się we Lwowie. Jej głównym tematem była "Katecheza w warunkach wojny”. – Pragniemy, aby nasz Kościół wypełniał swoją misję matki i nauczycielki, zapewniając nawet w czasie wojny należytą opiekę katechetyczną dzieciom, młodzieży i ludziom w każdym wieku. Będziemy nadal rozwijać sieć szkół katechetycznych, wspólnot i apostolstwa słowa Bożego, aby każdy, kto szuka Boga, mógł Go spotkać we wspólnocie żywego Kościoła, jaką jest nasz Ukraiński Kościół Greckokatolicki” – powiedział abp Szewczuk.

