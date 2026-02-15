Żongler na jezdni

Na dużym skrzyżowaniu w Commerce City (stan Kolorado) doszło do zatrzymania ruchu samochodowego.
A wszystko przez mężczyznę, który postanowił urządzić niespodziewany "spektakl uliczny". Żonglował bowiem płonącymi pochodniami, poruszając się rowerem jednokołowym wśród pojazdów czekających na zielone światło.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
