Żongler na jezdni
Udostępnijdodaj Skomentuj
Świat
  • Filip MemchesAutor:Filip Memches

Żongler na jezdni

Dodano: 
Przejście dla pieszych, zdjęcie ilustracyjne
Przejście dla pieszych, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay
Na dużym skrzyżowaniu w Commerce City (stan Kolorado) doszło do zatrzymania ruchu samochodowego.

A wszystko przez mężczyznę, który postanowił urządzić niespodziewany "spektakl uliczny". Żonglował bowiem płonącymi pochodniami, poruszając się rowerem jednokołowym wśród pojazdów czekających na zielone światło.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także