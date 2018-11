Merkel: Państwa narodowe powinny być gotowe do przekazania swojej suwerenności

– Dziś państwa narodowe muszą, czy raczej powinny, być gotowe do przekazania swojej suwerenności, oczywiście zgodnie z ustaloną procedurą – stwierdziła Angela Merkel w Berlinie. Jako przykład kanclerz podała Niemcy, które oddały część swojej suwerenności. Jednocześnie zaznaczyła, że powinno się to odbywać w sposób naturalny i to państwa członkowskie UE "są panami traktatów" – a nie na odwrót.

Merkel podkreśliła, że przekazanie części suwerenności musi odbyć się przy zgodzie parlamentów narodowych. Szefowa niemieckiego rządu wskazała na istotę wzajemnego zaufania i potrzebę gotowości do kompromisów. – Debaty na temat międzynarodowego paktu ONZ w sprawie migracji pokazały, że kwestionowane są podstawy. Wyrażane jest powątpiewanie w demokratyczną legitymację ONZ i uchwalane przez tę organizację konwencje – zaznaczyła Angela Merkel.

Konferencja organizowana przez Fundację Konrada Adenauera poświęcona była m. in. przyszłorocznym wyborom do Parlamentu Europejskiego, a także kwestii walki z populizmem.