"Winni nigdy nie są nacjonaliści". Sikorski reaguje na słowa prezydenckiego ministra

Alternatywa dla Niemiec (AfD) zwyciężyła w niedzielnych wyborach do parlamentu wschodnioniemieckiego kraju związkowego Saksonia-Anhalt, uzyskując 43,8 proc. głosów.

Zwycięstwo AfD. Szefernaker: To niebezpieczne

Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP, został zapytany w poniedziałek w Kanale Zero o to, czy zwycięstwo AfD jest niebezpieczne dla Polski. Prezydencki minister przyznał, że Alternatywa dla Niemiec "idzie z programem, który jest wbrew interesowi Rzeczypospolitej, więc na pewno tak trzeba na to spojrzeć".

– Prorosyjska agenda AfD, choćby propozycja zniesienia sankcji wobec Rosji, jest z punktu widzenia Polski niebezpieczna i nie do zaakceptowania. Konkretne punkty programu AfD nie leżą w polskim interesie – mówił.

Paweł Szefernaker podkreślił, że w polskim interesie "leży to, aby współpracować z partiami, z którymi mamy jakiś wspólny interes, żeby realizować wspólny interes w polityce europejskiej". – Podałem parę przykładów, gdzie ten interes (AfD) jest diametralnie różny (od interesu Polski), w związku z tym jest to dla nas problem – dodał.

AfD wygrało przez Tuska i Merkel?

Prezydencki minister ocenił, że "w polityce trzeba wyciągać wnioski z tego, co się wydarzyło".

– AfD nie doszłoby nigdy do władzy, gdyby nie polityka otwartych drzwi Angeli Merkel, polityka Zielonego Ładu, wiele różnych innych polityk realizowanych przez Angelę Merkel, przez Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej. Dzisiaj nie byłoby takiego poparcia dla AfD w Niemczech. Trzeba wyciągać wnioski na przyszłość – podkreślił.

Sikorski reaguje na słowa Szefernakera

Na słowa Pawła Szefernakera zareagował na platformie X wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski.

"Winni nigdy nie są nacjonaliści, tylko ci, którzy przed nacjonalizmem przestrzegają" – napisał.

Radosław Sikorski dodał, że "tak, jak winni afery Zondactrypto są nie ci, którzy szemrany biznes promowali, lecz ci, którzy przed nim ostrzegali".

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