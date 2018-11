Podczas wizyty w Pradze premier Węgier Viktor Orban zapytany został przez dziennikarzy o stanowisko rządu w Budapeszcie wobec konfliktu na linii Ukraina – Federacja Rosyjska. – Stanowisko Węgier jest jednoznaczne. Jesteśmy pro-ukraińskim rządem, więc stoimy za Ukrainą – odpowiedział węgierski przywódca.

– Na Węgrzech jest rząd proukraiński, a na Ukrainie jest rząd antywęgierski. Mimo to nie zmieniliśmy naszego stanowiska, stoimy za Ukrainą w tym konflikcie – dodał.

Relacje ukraińsko-węgierskie napięte są od 2017 roku, kiedy Kijów zmienił prawo oświatowe. Budapeszt uznał ten ruch za zagrożenie dla węgierskiej mniejszości na Zakarpaciu, gdyż ogranicza on prawo do nauczania w języku ojczystym. W październiku sytuacja zaogniła się wskutek opublikowanego w mediach nagrania dokumentującego wydawanie paszportów mniejszości węgierskiej w obwodzie zakarpackim. Film został nagrany w konsulacie węgierskim w mieście Berehowe. Ukraina uznaje posiadanie tylko jednego obywatelstwa. W reakcji na ujawnienie nagrania ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy uznało konsula Węgier za persona non grata w tym kraju.