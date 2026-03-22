Potężne uderzenie w Izrael. Wielu rannych

W nocy z soboty na niedzielę Iran przeprowadził serię uderzeń na cele w Izraelu. Pociski balistyczne trafiły w znajdujące się na południu kraju miasto Arad oraz miasto Dimona, gdzie mieści się główny ośrodek badań nuklearnych. Atak nastąpił również w miejscowości Misgaw Am przy granicy z Libanem.

Atak na miasto Arad w Izraelu. Rannych ponad 80 osób

Tylko w ataku na Arad rannych zostało ponad 80 osób. Informację w tej sprawie przekazały w niedzielny poranek Siły Obronne Izraela. Do komunikatu opublikowanego w mediach społecznościowych IDF załączyło nagranie, na którym głos zabrał Elad Edri, izraelski wojskowy z Dowództwa Frontu Krajowego. Z jego relacji wynika, że jedna z rakiet uderzyła w ziemię bardzo blisko budynku mieszkalnego, a jego odłamki – w elewację. Tu wojskowy zarzucił wrogowi, że ten wymierza swoje pociski w centra ludności cywilnej.

twitter

W niedzielę rano w północnej części Izraela doszło z kolei do ostrzału przeprowadzonego przez Hezbollah z terytorium Libanu. W jego wyniku zginęła jedna osoba.

Łączna liczba poszkodowanych w nocnych atakach Iranu na Izrael wynosi, według lokalnych służb medycznych i ratunkowych, na które powołuje się serwis Times of Israel, 175.

W związku z nocną ofensywą irańską, Siły Obronne Izraela zapowiedziały rozpoczęcie operacji odwetowej wymierzonej w cele infrastrukturalne reżimu irańskiego w Teheranie.

Gorąco na Bliskim Wschodzie. Trwa wymiana ciosów

Na Bliskim Wschodzie cały czas trwa intensywna wymiana ciosów. Siły zbrojne Izraela zakomunikowały w sobotę, że lotnictwo "uderza w cele irańskiego reżimu terrorystycznego w Teheranie". Agencje prasowe donosiły o eksplozjach słyszanych w zachodnich dzielnicach stolicy Iranu. Tego dnia USA i Izrael ponownie przeprowadziły atak z powietrza na kompleks wzbogacania uranu w Natanz. Izraelska obrona powietrzna przechwyciła z kolei nad Morzem Martwym pociski balistyczne.

