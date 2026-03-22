Trump stawia Iranowi ultimatum. "W ciągu 48 godzin"

Ultimatum skierowane do władz w Teheranie prezydent Stanów Zjednoczonych opublikował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Donald Trump żąda od Iranu odblokowania cieśniny Ormuz. Jest odpowiedź Teheranu

"Jeśli Iran nie otworzy całkowicie, bez żadnych gróźb, cieśniny Ormuz w ciągu 48 godzin od dokładnie tej chwili, Stany Zjednoczone Ameryki zniszczą jego różne elektrownie, zaczynając od największej!" – napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Czas wyznaczony Iranowi na odblokowanie cieśniny upłynie przed 1 w nocy czasu polskiego z poniedziałku na wtorek.

Groźba amerykańskiego przywódcy spotkała się z bardzo szybką odpowiedzią Iranu. Władze kraju zapowiedziały, że jeśli Trump zrealizuje swoją zapowiedź, odpowiedzią będą ataki na wszelkie obiekty infrastruktury energetycznej, informatycznej i odsalarki należące do USA i Izraela w regionie.

Blokada cieśniny Ormuz i apel Trumpa

Przypomnijmy, że cieśnina Ormuz została zablokowana przez Iran po ataku na ten kraj, dokonanym 28 lutego przez siły Stanów Zjednoczonych i Izraela. Znaczenie tej cieśniny dla światowej gospodarki jest ogromne, ponieważ to właśnie nią transportuje się ok. jedną piątą światowego handlu ropą naftową i gazem. Do pomocy w odblokowaniu cieśniny Donald Trump wezwał sojuszników z NATO, a nawet Chiny. Apel Trumpa spotkał się jednak z odmową, co z kolei wywołało jego ostrą reakcję.

"Bez USA NATO JEST PAPIEROWYM TYGRYSEM! Nie chcieli dołączyć do walki o powstrzymanie Iranu z napędem atomowym. Teraz, gdy ta walka została militarnie WYGRANA, z minimalnym ryzykiem dla nich, narzekają na wysokie ceny ropy, które są zmuszeni płacić, ale nie chcą pomóc w otwarciu Cieśniny Ormuz, prostego manewru wojskowego, który jest jedyną przyczyną wysokich cen ropy. To takie proste dla nich, z tak małym ryzykiem. TCHÓRZE, i ZAPAMIĘTAMY!" – napisał w piątek w mediach społecznościowych prezydent USA.

Niepokojące słowa o szlaku przez Ormuz. "Nawet, gdyby została otwarta jutro"Czytaj też:

Nie żyje były szef FBI. Trump szokujeCzytaj też:

Iran nie ma nic do stracenia w wojnie z USA