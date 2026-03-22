"Z dumą ogłaszamy". Prezydent Nawrocki wystąpi podczas CPAC w Teksasie

"CPAC z dumą ogłasza, że prezydent Karol Nawrocki będzie prelegentem na konferencji CPAC USA 2026 w Grapevine w Teksasie, która odbędzie się w dniach 25-28 marca" – podano na oficjalnym profilu organizacji.

Na stronie CPAC czytamy: "Karol Nawrocki pełni obecnie funkcję 7. prezydenta Polski, a urząd objął w sierpniu 2025 roku. Jego doświadczenie zawodowe wynika z kierowania najważniejszymi polskimi instytucjami historycznymi, w tym z pełnienia funkcji Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) i Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. Jego program opiera się na ochronie tożsamości narodowej, propagowaniu wartości chrześcijańskich, pielęgnowaniu patriotycznej pamięci historycznej oraz modelu 'Europy Narodów', który opiera się centralizacji władzy w Brukseli".

"Jako doktor historii i były bokser-amator, promuje silną politykę zagraniczną stawiającą Polskę na pierwszym miejscu, która koncentruje się na bezpośrednim, strategicznym partnerstwie ze Stanami Zjednoczonymi w celu zabezpieczenia granic Polski i jej wpływów w regionie. Wygłosił przemówienie inauguracyjne na temat swojego programu 'Polska i wolność na pierwszym miejscu' podczas inauguracyjnego CPAC Poland, zanim zapewnił sobie historyczne zwycięstwo prezydenckie" – tak zaprezentowano sylwetkę polskiego przywódcy.

Podczas CPAC w Teksasie wystąpi także Michał Rachoń, dyrektor programowy Telewizji Republika.

CPAC w Budapeszcie. Morawiecki wygłosił przemówienie

CPAC to coroczna konferencja odbywająca się w USA, której historia sięga lat 70. XX. W wydarzeniu udział biorą konserwatywni politycy, działacze, dziennikarze i liderzy opinii. Dodatkowe spotkania CPAC odbywają się też w innych państwach. W sobotę konferencję po raz kolejny zorganizowano w Budapeszcie.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. były premier RP Mateusz Morawiecki, premier Gruzji Irakli Kobachidze, lider hiszpańskiej prawicowej partii Vox Santiago Abascal, szefowa AfD Alice Weidel, a także prezydent Argentyny Javier Milei. Poprzez wideo do zgromadzonych przemówił premier Czech Andrej Babisz.

