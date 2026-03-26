Pierwszy w Europie taki przypadek u człowieka. Włochy potwierdzają

Osoba, która przyjechała do włoskiej Lombardii spoza Europy, trafiła do szpitala z grypą A(H9N2), podtypem ptasiej grypy. Pacjent ma choroby współistniejące i przebywa obecnie w izolacji szpitalnej.

"Wszystkie wymagane badania przeprowadzono niezwłocznie, a osoby, które miały kontakt z pacjentem, zostały zidentyfikowane w ramach rutynowych działań profilaktycznych i nadzorczych" – podało w komunikacie włoskie ministerstwo zdrowia.

To pierwszy w Europie wykryty u człowieka przypadek zakażenia wirusem H9N2 ptasiej grypy.

Włochy. Pierwszy w Europie ludzki przypadek ptasiej grypy

Jak wynika z danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Od 1998 r. do końca lutego 2026 r. kraje w Azji i Afryce zgłosiły na całym świecie łącznie 195 przypadków zakażenia ludzi wirusem A(H9N2).

Człowiek najczęściej zakaża się po bezpośrednim kontakcie z chorymi ptakami lub skażonym środowiskiem.

Według najnowszego raportu ECDC i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), między listopadem ub.r. a lutym br. zgłoszono dziesięć przypadków ptasiej grypy u ludzi – wszystkie w Kambodży i Chinach. Żaden z nich nie był śmiertelny.

