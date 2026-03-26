Tajna przeszłość Merkel? Sąd odmówił wglądu do akt Stasi
Była kanclerz Niemiec Angela Merkel Źródło: PAP / JOHANNA GERON / POOL
Niemiecki sąd administracyjny odmówił udostępnienia akt służby bezpieczeństwa NRD (Stasi) dotyczących byłej kanclerz Angeli Merkel.

Pozew przeciwko Archiwum Federalnemu złożył autor książek, który chciał uzyskać dokumenty do planowanej publikacji poświęconej współdziałaniu różnych instytucji byłej NRD, w tym tajnych służb Stasi.

Niemiecka ustawa o aktach Stasi umożliwia dostęp do dokumentów różnym grupom osób, których te materiały bezpośrednio dotyczą. W określonych warunkach wgląd mogą uzyskać także dziennikarze, historycy i urzędy.

Sąd w Berlinie zdecydował, że mężczyźnie nie przysługuje prawo do uzyskania informacji na podstawie ustawy o aktach Stasi i oddalił pozew.

Akta Stasi. Co jest w nich o Merkel?

Sprawa wpisuje się w trwającą od lat publiczną debatę na temat przeszłości Merkel w czasach NRD. Jak wskazują dostępne analizy, nie ma dowodów potwierdzających jej współpracę jako informatorki Stasi, choć służba ta podejmowała próby jej werbunku w latach 70.

Decyzja sądu oznacza, że dokumenty – o ile istnieją – pozostaną niedostępne dla opinii publicznej. Od wyroku przysługuje odwołanie do Wyższego Sądu Administracyjnego Berlin-Brandenburgia.

71-letnia dziś Merkel była kanclerzem Niemiec w latach 2005-2021. Jest drugą, po Helmucie Kohlu, najdłużej sprawującą ten urząd osobą w historii Republiki Federalnej Niemiec.

Czytaj też:
Szykuje się wielki powrót Angeli Merkel? To byłaby sensacja

Opracował: Damian Cygan
Źródło: Deutsche Welle
Czytaj także