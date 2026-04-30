Średnia cena benzyny w Stanach Zjednoczonych osiągnęła we wtorek poziom najwyższy od czterech lat. To dane Amerykańskiego Stowarzyszenia Samochodowego (AAA). Jak podają branżowe media, wzrost kosztów paliwa wynika między innymi z przedłużającego się impasu w negocjacjach między Waszyngtonem a władzami w Teheranie, które mają doprowadzić do zakończenia trwającego konfliktu zbrojnego.

Cena benzyny w USA najwyższa od czterech lat

We wtorek Amerykanie musieli zapłacić średnio 4,18 dol. za galon (niecałe 3,8 litra) benzyny. Poprzednio ceny na amerykańskich stacjach były tak wysokie w kwietniu 2022 roku, po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą.

Ceny paliwa we wtorek skoczyły o 1,6 procent, co jest najwyższą procentową zmianą od ponad miesiąca. Przed rozpoczęciem przez USA i Izrael wojny z Iranem pod koniec lutego za benzynę średnio płacono w Stanach Zjednoczonych mniej niż trzy dolary.

Trump ma problem

Nie jest tajemnicą, że w silnie zmotoryzowanym amerykańskim społeczeństwie wzrosty cen paliw bardzo szybko przekładają się na pauperyzację. Jest to ewidentny, rosnący polityczny problem dla prezydenta Donalda Trumpa i Partii Republikańskiej wobec nadchodzących listopadowych wyborów uzupełniających do Kongresu.

Z badania Gallupa wynika, że odsetek Amerykanów, którzy twierdzą, że ich sytuacja finansowa się pogarsza, jest najwyższy od 25 lat i wynosi 55 proc. W latach 2025 i 2024 było to odpowiednio 53 i 47 procent.

Umowa surowcowa z USA podpisana. Polska pierwszym krajem UECzytaj też:

Trump do kanclerza Niemiec: Zajmij się swoim rozbitym krajem