Umowa surowcowa z USA podpisana. Polska pierwszym krajem UE

W czwartek (30 kwietnia) w Warszawie odbyła się 16. edycja Polsko-Amerykańskiego Dialogu Strategicznego. Rozmowom przewodniczyli wiceszef MSZ Robert Kupiecki oraz Allison Hooker, podsekretarz stanu USA ds. politycznych.

Polscy i amerykańscy urzędnicy rozmawiali o bezpieczeństwie i współpracy obronnej, szczególnie w kontekście rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, a także aktualnych wyzwaniach dla bezpieczeństwa regionalnego.

Podczas spotkania wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Galos i podsekretarz Hooker podpisali "porozumienie ramowe w sprawie zabezpieczenia dostaw w zakresie wydobycia, przetwarzania i recyklingu surowców krytycznych, w tym metali ziem rzadkich".

MSZ: Polska pierwszym krajem UE, który podpisał z USA taką umowę

"Polska jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, który zawarł takie dwustronne porozumienie z USA. 24 kwietnia br. komisarz UE ds. handlu Maroš Šefčovič podpisał w Waszyngtonie analogiczne porozumienie w imieniu Unii Europejskiej" – podkreślono w komunikacie MSZ.

Wskazano, że celem tej inicjatywy jest "budowa uczciwego międzynarodowego rynku surowców z niezakłóconym dostępem i bez wykorzystywania surowców jako narzędzia nacisku wobec państw szczególnie narażonych".

Polsko-amerykańska współpraca i partnerstwo

Według resortu, 16. edycja Polsko-Amerykańskiego Dialogu Strategicznego "potwierdziła trwałość partnerstwa polsko-amerykańskiego oraz jego kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i stabilności w regionie euroatlantyckim".

"Dialog Strategiczny jest forum służącym do omówienia najważniejszych obszarów współpracy dwustronnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki" – czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej ministerstwa.

