Kallas nie chce zabiegać o rozmowy z Rosją. Sikorski zachwycony

Kaja Kallas powiedziała na spotkaniu szefów dyplomacji państw nordyckich i bałtyckich w ramach formatu NB8, że Rosja nie jest zainteresowana dialogiem i że państwa Zachodu nie powinny zabiegać o rozmowy z Moskwą. – Nie powinniśmy się upokarzać, mówiąc: "prosimy, błagamy, porozmawiajcie z nami" – apelowała szefowa dyplomacji Unii Europejskiej. W jej ocenie trzeba doprowadzić do sytuacji, w której Moskwa przejdzie od pozorowania negocjacji do realnych rozmów.

Sikorski: Chciałbym, żeby niektórzy mężczyźni mieli takie jaja

Słowa Kallas bardzo spodobały się polskiemu ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu. Wicepremier Polski był tak zachwycony, że opublikował własny komentarz, w którym wyraził uznanie dla polityk z Estonii. "Chciałbym, żeby niektórzy mężczyźni mieli takie jaja, jak ona" — napisał, nie precyzując, co dokładnie ma na myśli i o kogo mu chodzi.

Kaja Kallas zapowiedziała również, że do tematu stosunków z Rosją Bruksela zamierza wrócić w maju na spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych. Jak zaznaczyła, politycy będą kontynuować rozmowy na temat naszego podejścia do Rosji i tego, jak najlepiej bronić unijnych interesów.

Kallas oświadczyła też, że nawet po zakończeniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie ma mowy o powrocie do "normalnych" stosunków z Moskwą. Estońska polityk odniosła się także do informacji o rozmowie telefonicznej Donalda Trumpa i Władimira Putina, która, według doniesień, trwała półtorej godziny i dotyczyła m.in. sytuacji w Ukrainie. W jej ocenie takie kontakty "zawsze pozostawiają wiele pytań bez odpowiedzi".

Niebawem także G20

Federacja Rosyjska otrzymała zaproszenie na szczyt grupy G20, do której należy. Szczyt odbędzie się w Miami na Florydzie.

Przypomnijmy, że wydarzenie jest zaplanowane na 14–15 grudnia 2026 roku. Gospodarzem będą Stany Zjednoczone, a zaproszenie otrzymała również Polska. Szczyt grupy G20 jest wydarzeniem o charakterze gospodarczym, które gromadzi największe gospodarki świata plus przedstawicielstwo Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej.

