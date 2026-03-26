Transpłciowi sportowcy na igrzyskach? Zapadła decyzja

MKOl po posiedzeniu zarządu przedstawił 10-stronicowy dokument, który nakłada również ograniczenia na sportsmenki, takie jak dwukrotna mistrzyni olimpijska Caster Semenya z RPA. Regulacja dotyczy problemów zdrowotnych znanych jako różnice w rozwoju płciowym (DSD).

Nowe prawo już od igrzysk w Los Angeles

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, polityka kwalifikacyjna będzie obowiązywać już od igrzysk olimpijskich w Los Angeles w lipcu 2028 roku. Nowe prawo nie działa jednak wstecz. MKOl zaznaczył, że regulacja "chroni uczciwość, bezpieczeństwo i integralność w kategorii kobiet".

"Kwalifikacja do dowolnych zawodów kategorii kobiecej w igrzyskach olimpijskich lub innych zawodach MKOl, w tym w sportach indywidualnych i drużynowych, jest obecnie ograniczona do biologicznych kobiet, co będzie określane na podstawie jednorazowego badania genetycznego SRY. Opierając się na dowodach naukowych, MKOl uważa, że obecność genu SRY jest ustalona na całe życie i stanowi wysoce wiarygodny dowód na to, że u zawodniczki rozwinęła się płeć męska" – czytamy w komunikacie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Nowe zasady są zgodne z rozporządzeniem prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie sportu kobiecego przed igrzyskami w Los Angeles w 2028 roku.

Tyle medali straciły sportsmenki przez transmężczyzn

Według raportu ONZ z 2024 roku ponad 600 zawodniczek straciło 890 medali w 29 różnych dyscyplinach sportowych z powodu rywalizacji z transmężczyznami.

Specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. przemocy wobec kobiet, Reem Alsalem, opublikowała raport poruszający temat tabu. W dokumencie wyjaśnia, co jej zdaniem wynika z włączenia mężczyzn do kobiecego sportu w ostatnich latach.

W szczególności chodzi o mężczyzn transpłciowych, czyli tych, którzy identyfikują się jako kobiety lub osoby z zaburzeniami rozwoju seksualnego (interpłciowość).

W raporcie przedłożonym Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ Alsalem stwierdza, że według stanu na 30 marca 2024 r. ponad 600 zawodniczek nie zdobyło ponad 890 medali w co najmniej 400 zawodach w 29 różnych dyscyplinach sportowych, które przypadły transmężczyznom.

