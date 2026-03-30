Hiszpania zamknęła niebo dla samolotów USA atakujących Iran

– Nie wyrażamy zgody na korzystanie z baz wojskowych ani na wykorzystywanie przestrzeni powietrznej do działań związanych z wojną w Iranie – oświadczyła w poniedziałek minister obrony Hiszpanii Margarita Robles.

Hiszpański dziennik "El Pais", powołując się na źródła wojskowe, podał, że ograniczenia te dotyczą również samolotów USA stacjonujących w państwach trzecich, takich jak Wielka Brytania i Francja.

Według gazety, Waszyngton rozważał również rozmieszczenie bombowców strategicznych, takich jak B-52 i B-1, w bazach w południowej Hiszpanii, jednak propozycja ta została wycofana po tym, jak Madryt jasno dał do zrozumienia, że nie poprze operacji prowadzonej z pogwałceniem zasad prawa międzynarodowego.

Ataki na Iran. Jeden wyjątek dla samolotów USA w Hiszpanii

"El Pais" podkreśla, że Hiszpania zrobiła wyjątek w sytuacjach awaryjnych, zezwalając samolotom USA na przelot lub lądowanie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Hiszpański minister spraw zagranicznych Jose Manuel Albares powiedział, że ograniczenia są zgodne ze stanowiskiem rządu, który nie "robi niczego", co mogłoby zaostrzyć napięcia na Bliskim Wschodzie. Jak dodał, jest teraz "bardziej zaniepokojony" sytuacją w Zatoce Perskiej niż miesiąc temu.

W każdej chwili możemy być świadkami exodusu migrantów z Iranu do Europy – ostrzegł Albares. Jak tłumaczył, rząd obawia się, że konflikt zmierza w kierunku scenariusza "wiecznej wojny".

Jak Madryt ściągnął na siebie gniew Trumpa

Pomimo niedawnych gróźb prezydenta USA Donalda Trumpa o zerwaniu handlu z Hiszpanią z powodu jej odmowy współpracy w wojnie z Iranem, hiszpański minister gospodarki Carlos Cuerpo stwierdził, że nie spodziewa się, aby decyzja o zamknięciu nieba dla amerykańskich samolotów wojskowych miała negatywny wpływ na stosunki handlowe z Ameryką.

Reuters przypomina, że premier Hiszpanii Pedro Sanchez jest jednym z najbardziej zagorzałych przeciwników ataków USA i Izraela na Iran. Określając je jako "lekkomyślne" i "nielegalne", Sanchez ściągnął na siebie gniew amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa.

Stanowisko Madrytu docenił Iran, który zaoferował Hiszpanii dostęp do Cieśniny Ormuz, po wcześniejszym uzyskaniu zgody władz w Teheranie.

