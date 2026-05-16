Lewandowski ogłosił decyzję. "Misja dobiegła końca"

Przed tygodniem FC Barcelona wygrała z Realem Madryt 2:0 i tym samym zapewniła sobie kolejny w historii klubu tytuł mistrza Hiszpanii. W niedzielę (17 maja) "Blaugrana" zagra z Realem Betis. Od jakiegoś czasu spekulowało się się, że może to być ostatni występ Roberta Lewandowskiego na Camp Nou.

Polski piłkarz uciął spekulacje. W sobotę opublikował na Instagramie post, w którym zwrócił się do kibiców "Dumy Katolonii".

Lewandowski żegna się z Barceloną

"Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy, nadszedł czas, aby iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką obdarzyli mnie fani już od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi" – napisał Robert Lewandowski.

"Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze w ciągu tych wspaniałych czterech lat. Szczególne podziękowania kieruję do prezesa Laporty za to, że dał mi szansę przeżyć niesamowity rozdział mojej kariery. Niech żyje Barca. Niech żyje Katalonia" – dodał.

"Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda" – napisał oficjalny profil klubu w mediach społecznościowych.

twitter

Lewandowski trafił do Barcelony latem 2022 r. z Bayernu Monachium. Już w pierwszym sezonie został królem strzelców ligi hiszpańskiej i znacząco przyczynił się do zdobycia z drużyną mistrzostwa Hiszpanii. W ciągu czterech lat w Barcelonie Polak zdobył aż trzy mistrzostwa Hiszpanii, a do tego Puchar Króla oraz trzy Superpuchary Hiszpanii. Rozegrał 191 oficjalnych meczów, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty.

Kierunek Arabia Saudyjska?

Obecnie najpoważniejszym kierunkiem dla Roberta Lewandowskiego jest Arabia Saudyjska. Według serwisu WP Sportowe Fakty, Al-Hilal zaproponowało Polakowi 90 mln euro za sezon.

Wcześniej mówiło się również o zainteresowaniu ze Stanów Zjednoczonych oraz Włoch.

Czytaj też:

Legenda nie skomentuje meczów mundialu w TVP. "Jestem konsekwentny"