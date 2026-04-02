Zła wiadomość dla Merza. Nowy sondaż

Merz po objęciu władzy w maju 2025 roku zapowiadał "jesień reform". Ostatecznie jego deklaracje nie zostały zrealizowane. Deutsche Welle wskazuje, że "długotrwała bezczynność i polityczny impas zbierają teraz swoje żniwo". "84 procent obywateli – więcej niż kiedykolwiek od czasu objęcia władzy przez obecną koalicję – jest niezadowolonych z działań rządu" – czytamy na dw.com.

Jak wynika z najnowszego sondażu instytutu badania opinii publicznej Infratest dimap, przeprowadzonego na zlecenie ARD-Deutschlandtrend, niemiecki rząd nie potrafi już przekonać nawet swoich własnych wyborców.

Gwałtowny spadek poparcia dla kanclerza i wicekanclerza Niemiec

Wyraźny jest spadek zaufania do liderów koalicji. Kanclerz Friedrich Merz może liczyć na poparcie 21 proc. respondentów, co stanowi spadek aż o 8 punktów procentowych. Poparcie dla wicekanclerza Larsa Klingbeila z SPD wynosi 18 proc., co jest jeszcze większym, bo 15-punktowym, spadkiem wobec poprzedniego badania. Obaj politycy uzyskali najsłabsze wyniki w rankingu zaufania od czasu objęcia władzy w Niemczech przez obecna ekipę rządzącą.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku poparcia dla partii politycznych. Gdyby wybory do Bundestagu odbyły się dzisiaj, CDU/CSU oraz SPD nie mogłyby liczyć na uzyskanie większości.

"W porównaniu z marcem chadecy i socjaldemokraci stracili po dwa punkty procentowe. Chadecja uzyskałaby obecnie 26 procent, a SPD tylko dwanaście procent. Socjaldemokraci spadają tym samym do rekordowo niskiego poziomu z 2019 roku" – podaje dw.com.

Z kolei Alternatywa dla Niemiec (AfD) zyskała dwa punkty procentowe i może liczyć na 25 procent poparcie. Zieloni i Lewica zyskali natomiast po jednym punkcie – każde z ugrupowań ma teraz odpowiednio – 14 i 10 procent. Pozostałe ugrupowania pozostają poniżej progu wyborczego, w tym Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) i Wolni Demokraci (FDP), którzy mają po trzy procent.

