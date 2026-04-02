Niemcy płacą krocie. Przepisy nie pomogły

Jak podaje Deutsche Welle, powołując się na dane automobilklubu ADAC, w czwartek średnia cena za litr oleju napędowego sięgnęła 2,327 euro.

Zamiast spadku – wzrost cen paliw

"Oznacza to, ze dotychczasowy rekordowy poziom średniej dziennej ceny z marca 2022 r. został przekroczony o 0,6 centa. Również ceny benzyny nadal rosły, osiągając najwyższy poziom w tym roku – 2,129 euro za litr" – czytamy na dw.com.

Od 1 kwietnia br. niemieckie stacje benzynowe mogą podnosić ceny paliw tylko raz w ciągu dnia. Dane przedstawione przez ADAC wskazują, że taka praktyka spowodowała już pierwszego dnia o godz. 12 wzrost cen średnio o prawie osiem centów. Chociaż ceny można obniżać w każdej chwili, wszystko wskazuje na to, że nie doszło do większego spadku stawek za paliwo.

Automobilklub alarmuje o nieuzasadnionych podwyżkach. ADAC wskazuje, że cena ropy naftowej spadła między wtorkiem a środą, co może potwierdzać, iż "koncerny naftowe w razie wątpliwości naliczają premię za ryzyko, ponieważ mogą podnosić ceny paliw tylko raz dziennie".

Wystosowano już apel do Federalnego Urzędu Antymonopolowego o podjęcie działań w tej sprawie.

Spadek poparcia dla niemieckiego rządu

Taka sytuacja z pewnością nie pomoże niemieckiemu rządowi poprawić notowań. Kanclerz Friedrich Merz może liczyć na poparcie 21 proc. respondentów, co stanowi spadek aż o 8 punktów procentowych – wynika z sondażu Infratest dimap, przeprowadzonego na zlecenie ARD-Deutschlandtrend

Poparcie dla wicekanclerza Larsa Klingbeila z SPD wynosi 18 proc., co jest jeszcze większym, bo 15-punktowym, spadkiem wobec poprzedniego badania. Obaj politycy uzyskali najsłabsze wyniki w rankingu zaufania od czasu objęcia władzy w Niemczech przez obecna ekipę rządzącą.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku poparcia dla partii politycznych. Gdyby wybory do Bundestagu odbyły się dzisiaj, CDU/CSU oraz SPD nie mogłyby liczyć na uzyskanie większości.

"W porównaniu z marcem chadecy i socjaldemokraci stracili po dwa punkty procentowe. Chadecja uzyskałaby obecnie 26 procent, a SPD tylko dwanaście procent. Socjaldemokraci spadają tym samym do rekordowo niskiego poziomu z 2019 roku" – podaje dw.com.

Czytaj też:

Nowe maksymalne ceny paliw. Ile zapłacimy w Wielki Piątek?Czytaj też:

Rząd zdecydował ws. paliw. Co myślą Polacy?