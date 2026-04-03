"Tchórzostwo". Generał z USA kreśli wizję nowego sojuszu obronnego zamiast NATO

Gen. Keith Kellogg, były specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy, skrytykował NATO. Emerytowany generał stwierdził w wywiadzie dla Fox News ocenił, że NATO może wymagać zastąpienia. Stwierdził, w obliczu konfliktu z Iranem pokazało „tchórzostwo” i „nieskuteczność”.

– Być może potrzebujemy nowego NATO, nowej struktury obronnej – powiedział.

Jako sposób na opuszczenie NATO przez USA wskazał art. 13 Traktatu Północnoatlantyckiego. Artykuł mówi o tym, że każda strona NATO może z niego wystąpić po upływie 20 lat od wejścia w życie traktatu i po upływie roku od złożenia wypowiedzenia. Do tej pory żadne państwo nie zdecydowało się na ten krok.

Gen. Keith Kellogg w nowym układzie widzi miejsce dla Polski.

– Należy na nowo nakreślić nasze sojusze obronne, być może stworzyć taki z Japonią i Australią oraz niektórymi z tych krajów europejskich, które są gotowe do walki, jak na przykład ponownie zaangażowane Niemcy czy Polska. Nawet Ukraina, która również okazała się dobrym sojusznikiem – dodał.

Donald Trump grozi wyjściem USA z NATO. "Poważnie rozważam"

W środę Donald Trump w rozmowie z „The Telegraph” oświadczył, że poważnie rozważa wycofanie USA z NATO po tym, jak sojusznicy nie poparli działań militarnych Stanów Zjednoczonych w Iranie.

Amerykański przywódca określił Sojusz Północnoatlantycki mianem „papierowego tygrysa”.

Dodał, że od dawna wątpił w wiarygodność NATO.

– Tak, powiedziałbym, że nie ma potrzeby ponownego rozważenia tej decyzji – powiedział Donalda Trump gazecie, gdy zapytano go, czy rozważyłby ponowne członkostwo USA w sojuszu po konflikcie.

– NATO nigdy mnie nie przekonało. Zawsze wiedziałem, że to papierowy tygrys. I Putin też o tym wie, nawiasem mówiąc – dodał amerykański przywódca.

