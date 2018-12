Ojciec zamachowca ze Strasburga wiedział, że syn popiera tzw. Państwo Islamskie

Abdelkrim Chekatt został zidentyfikowany jako ojciec 29-letniego mężczyzny, który we wtorek zaatakował jarmark bożonarodzeniowy w centrum Strasburga. W wywiadzie dla France 2 przyznał, że syn był częścią organizacji terrorystycznej ISIS. Ojciec Cherif Chekatta powiedział, że syna widział ostatni raz trzy dni przed atakiem.

– Mówił, że ISIS walczy o właściwą rzecz – powiedział ojciec napastnika. Dodał, że próbował odwieść swojego syna od wspierania dżihadystów. Rodzice zamachowca i jego dwóch braci zostali zwolnieni z więzienia w sobotę, gdzie trafili w celu przeprowadzenia śledztwa. Jeszcze trzy osoby ze otoczenia Cherifa Chekatta aresztowane po ataku pozostają w odosobnieniu.

Powiązana z tzw. Państwem Islamskim agencja Amak opublikowała oświadczenie, z którego wynika, że sprawca zamachu w Strasburgu był bojownikiem IS. Miał on przeprowadzić zamach "w odpowiedzi na apel przywódców IS, by uderzać w cele zlokalizowane na terytorium państw zaangażowanych po stronie międzynarodowej koalicji w walce z IS w Iraku oraz w Syrii".

