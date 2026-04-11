Negocjacje w Pakistanie. Islamabad: Delegacje USA i Iranu już na miejscu

Stany Zjednoczone i Iran rozpoczęły w sobotę bezpośrednie rozmowy trójstronne z Pakistanem w celu zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie – donoszą media, powołując się na amerykańskich i irańskich urzędników.

Delegacje Iranu i USA udały się w sobotę do Islamabadu, aby prowadzić negocjacje w sprawie porozumienia pokojowego po tym, jak Waszyngton i Teheran osiągnęły kruche zawieszenie broni w wojnie na Bliskim Wschodzie na początku tego tygodnia. Delegacje amerykańska i irańska spotkały się oddzielnie z pakistańskimi mediatorami przed rozpoczęciem rozmów trójstronnych.

Teheran reprezentują minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araqchi i przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf. Z kolei Wiceprezydent J.D. Vance przewodniczy delegacji USA, w skład której wchodzą specjalny wysłannik USA na Bliski Wschód Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner.

Kluczowe punkty, Bez nich negocjacji nie będzie

Donald Trump ogłosił jednocześnie, że Pentagon rozpoczyna proces "oczyszczania" Cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku wodnego, który był główną osią sporu w dotychczasowych rozmowach. "Rozpoczynamy teraz proces oczyszczania Cieśniny Ormuz jako przysługę dla krajów na całym świecie" – napisał prezydent Trump w poście w mediach społecznościowych.

Po przybyciu delegacji do Islamabadu, pakistańskie ministerstwo spraw zagranicznych wyraziło nadzieję, że "strony podejmą konstruktywną współpracę". Potwierdzono "chęć Pakistanu do dalszego ułatwiania stronom osiągnięcia trwałego i zrównoważonego rozwiązania konfliktu".

Minister spraw zagranicznych Pakistanu Ishaq Dar pochwalił Stany Zjednoczone za zobowiązanie się do "osiągnięcia trwałego pokoju i stabilności w regionie i na świecie".

Delegacja irańska spotkała się z premierem Pakistanu Szehbazem Szarifem, a następnie delegacja amerykańska spotkała się z pakistańskim przywódcą.

Teheran postawił pewne warunki wstępne do rozpoczęcia rozmów twarzą w twarz z Amerykanami, w tym uwolnienie zamrożonych irańskich aktywów i zawieszenie broni w Libanie – donosi irańska agencja prasowa Tasnim.

"Dwa z uzgodnionych środków między stronami nie zostały jeszcze wdrożone: zawieszenie broni w Libanie i uwolnienie zablokowanych irańskich aktywów przed rozpoczęciem negocjacji" – napisał Ghalibaf w poście na X. "Te dwie kwestie muszą zostać spełnione przed początkiem rozmów" – zastrzegł. W sobotę media donosiły, że Waszyngton zgodził się na uwolnienie zamrożonych irańskich aktywów, jednak przedstawiciele władz USA zdementowali te doniesienia.