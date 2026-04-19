Jedyny taki Rambo

Film „Rambo – pierwsza krew” („First Blood”) wraca do kin. Ale w przypadku Polski to powrót nietypowy, bo ponowne spotkanie nie tyle z klasyką sprzed lat, ile legendą podziemnego rynku kaset wideo. W pierwszej połowie lat 80. oglądałem – i jest to doświadczenie dla mego pokolenia wspólnotowe – pierwsze dwa filmy o Johnie Rambo na kopiach VHS kiepskiej jakości. Przechodziły z rąk do rąk, pożyczane, kopiowane i znów oglądane, aż obraz na kineskopowych telewizorach stawał się niemal całkiem zatarty.