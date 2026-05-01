Magyar ogłosił ministra od "przywrócenia praworządności". To jego szwagier

Péter Magyar ogłosił w czwartek wieczorem dwa ostatnie nazwiska, które domykają listę ministrów jego przyszłego 16-osobowego rządu po wygranych wyborach parlamentarnych. Gábor Pósfai obejmie stanowisko szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które nadzoruje i zarządza organami ścigania, natomiast Márton Melléthei-Barna zostanie ministrem sprawiedliwości. To prawnik Magyara. Jesienią 2025 roku został też szwagrem lidera TISZY.

Węgry. "Przywróceniem praworządności" zajmie się szwagier Magyara

Magyar napisał na swoich mediach społecznościowych, że jako minister sprawiedliwości, Márton Melléthei-Barna będzie odpowiedzialny za przywrócenie praworządności i pewności prawa w przyszłości.

"Musi zapewnić stworzenie ram prawnych, które umożliwią Węgrom odzyskanie należnych im funduszy UE" – napisał Magyar. Polityk podkreślił, że w nadchodzącym okresie głównym zadaniem ministra sprawiedliwości będzie zapewnienie poprzez ustawodawstwo, że "naród węgierski będzie znów równy wobec prawa, że korupcja zostanie wyeliminowana, a profesjonalizm niezależnych instytucji i organów kontrolnych zostanie przywrócony, a ich działanie będzie wolne od polityki".

"Przyszły minister będzie również odpowiedzialny za przywrócenie jakości ustawodawstwa, zapewnienie niezbędnej przejrzystości oraz przeprowadzenie konsultacji zawodowych i społecznych na odpowiednim szczeblu" – dodał Péter Magyar.

"Ależ zgrzyt na start. Ministrem sprawiedliwości będzie prawnik Magyara. To on będzie odpowiadał za całe przywrócenie praworządności. Tymczasem Melléthei-Barna jest od jesieni 2025 r. jego szwagrem" – komentuje decyzję Magyara politolog i hungarysta Dominik Héjj, załączając zdjęcie obu postaci.

Trybunał niesprawiedliwości i WęgryCzytaj też:

Michalkiewicz: Niemcy układają Europę Środkową po swojemuCzytaj też:

Szefowa KE już zaciera ręce. Tak chce wykorzystać porażkę Orbana