"Satan II". Rosja wybrała symboliczny dzień

Jak podaje portal The Moscow Times, władze Kamczatki wydały w środę ostrzeżenie dotyczące manewrów rakietowych na poligonie "Kura". Zakazano przebywania i poruszania się w pobliżu obiektu zarówno ludziom, jak i pojazdom. Z kolei krajowe władze opublikowały w czwartek depesze lotnicze, zalecając omijanie niebezpiecznych stref, które obejmują m.in. obszary nad Morzem Barentsa, Morzem Karskim czy poligonem w obwodzie orenburskim.

Kiedy start rakiety? Termin nie jest przypadkowy

Eksperci Paweł Podwig z Instytutu ONZ ds. Badań nad Rozbrojeniem i Etienne Markus z francuskiej Fundacji Badań Strategicznych podkreślają, że wszystko wskazuje na przygotowania do trzeciej próby międzykontynentalnego pocisku balistycznego (ICBM) RS-28 Sarmat, który na Zachodzie funkcjonuje pod nazwą "Satan II".

Jak podaje RMF24, podobne strefy były zamykane podczas nieudanej próby w listopadzie 2025 roku, kiedy rakieta spadła po minucie lotu.

Okno startowe dla rakiet RS-28 Sarmat (funkcjonujących w kodzie NATO jako "SS-X-30 Satan II") jest wyznaczone na 8-11 maja. – To oznacza, że start może nastąpić około 9 maja, w bardzo symboliczną datę, gdy Rosja obchodzi Dzień Zwycięstwa – powiedział Etienne Markus.

Rosja ogłasza tymczasowe zawieszenie broni

Moskwa ogłosiła tymczasowe zawieszenie broni, które nastąpi w dniach 8-10 maja. Decyzja rosyjskiego resortu obrony ma związek z sobotnim Dniem Zwycięstwa.

Informację przekazała rządowa agencja informacyjna TASS.

Jak podało w oficjalnym komunikacie Ministerstwo Obrony Rosji: "Zgodnie z decyzją Prezydenta Federacji Rosyjskiej, Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, podczas obchodów 81. rocznicy zwycięstwa narodu radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, od północy 8 do 10 maja, strona rosyjska ogłasza zawieszenie broni".

Rosja przekazała tego samego dnia, że jednej nocy przechwyciła 347 ukraińskich dronów, z czego pond 30 miało uderzyć w rejonie Moskwy.

