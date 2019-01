Policja szuka mężczyzny, który przez 3 godziny lizał domofon

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w kalifornijskim mieście Salinas. Mężczyzna został zidentyfikowany jako Robert Daniel Arroyo. 33-latka poszukuje policja. Fragment nagrania z monitoringu trafił do sieci. Wideo jest naprawdę zaskakujące. Mężczyzna przez 3 godziny lizał domofon przy bramie do posiadłości Dave'a i Sylvii Dunganów.

Właścicieli domu nie było na miejscu, były tam jedynie ich dzieci. Sylvia Dungan powiedziała, że system alarmowy poinformował ich o ruchu przed drzwiami. Telewizja Sky News informuje, że Arroyo jest znany policji m. in. w związku z drobnymi kradzieżami.