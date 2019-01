Theresa May zostaje. Izba Gmin odrzuciła wniosek o wotum nieufności

We wtorek Izba Gmin odrzuciła wypracowane przez Theresę May porozumienie ws. opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Umowa została odrzucona większością 432 głosów, wobec 202 głosów poparcia. Oznacza to, że wniosek rządu Teresy May przepadł 230 głosami. Dziennikarza podkreślają, że to największa porażka urzędującego premiera w historii brytyjskiego parlamentaryzmu. Obecna premier pobiła tym samym "rekord" należący do do premiera Ramsaya MacDonalda, który w 1924 roku, stojąc na czele mniejszościowego rządu Partii Prac przegrał głosowanie 166 głosowanie.

Po przegranym przez premier głosowaniu, lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn złożył wniosek o wotum nieufności dla rządu premier Theresy May. Głosowanie nad wnioskiem odbyło się w środę wieczorem. Głosowanie poprzedziła debata. Ostatecznie brytyjska Izba Gmin zagłosowała przeciw wyrażeniu wotum nieufności wobec rządu. Przeciwko zagłosowało 325 posłów, za 306.

Przypomnijmy, że 23 czerwca 2016 roku odbyło się referendum, w którym większość mieszkańców Wielkiej Brytanii opowiedziała się za opuszczeniem Unii Europejskiej. Za wyjściem z UE było 51,89 proc. głosujących, przeciw 48,11 proc. Głosowanie miało charakter niewiążący, jednak rząd premier Theresy May przyjął je za ostateczny głos społeczeństwa. Termin wyjścia Wielkiej Brytanii z UE to 29 marca 2019 roku.

