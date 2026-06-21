Góry przegrały z dźwigami

Pytanie, które może sobie dziś zadawać wielu obywateli Szwajcarii, zapewne brzmi tak: Kiedy liczba ludności naszego pięknego kraju przekroczy 10 milionów? Czy w roku 2050, który jako punkt odniesienia przyjęli inicjatorzy referendum w tej sprawie, czy może jednak wcześniej, jak sugerują prognozy demograficzne? I co z tego wyniknie dla społeczeństwa i jego tak cenionego wysokiego poziomu życia?

Nie jest to pytanie bezpodstawne. W ogólnokrajowym referendum, które odbyło się 14 czerwca, Szwajcarzy decydowali, czy należy ustanowić pułap liczby ludności na poziomie 10 milionów. Jako datę graniczną przyjęto rok 2050. Do tego czasu liczba mieszkańców Szwajcarii musiałaby się utrzymać w wyznaczonych granicach. W chwili, gdy osiągnie 9,5 miliona – poziom alarmowy – rząd i parlament byłyby zobowiązane do zastosowania środków hamujących napływ imigrantów, takich jak wstrzymanie łączenia rodzin. Po 2050 r. dopuszczalna liczba ludności podlegałaby corocznym ustaleniom.